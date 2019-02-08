Heyecan İnönü’de yaşanacak

Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşen 2019 Kış Kupası'nın ikinci ayağı için hazırlıklar tamamlandı. Toplam 3 ayaktan oluşacak olan Kış Kupası'nın ikinci ayağı 10 Şubat Pazar günü saat 11.00'de İnönü'de (Sinde) başlayacak.

Sinde Ralli Sprint olarak İnönü'de gerçekleşecek olan yarış, toplam 6.5 km uzunluğunda olacak. Servis alanı ise İnönü köy merkezine kurulacak.

İnönü etabının tam orta noktası olan bu noktada ise, seyirciler seyir zevki yüksek olan bir Seyirci Noktası olacak.

Toplam üç yarıştan oluşacak olan “Polaris Kış Kupası” "Başel Holding", “Başel Enerji”, ”Gen Power” ve “Gopro” desteğiyle gerçekleşiyor.

Ralli araçlarının yanında özellikle UTV yarış araçlarının da zirveye koştuğu bu şampiyonada büyük rekabet yaşanması beklenirken, sezon sonunda “GoPro” markası kazananlara hediyeler dağıtacak.

KKTOK tarafından yapılan açıklamada, ulaşım ve etapla ilgili detaylı bilginin kktok.org adresinden edinilebileceği de kaydedildi.

Eski şampiyon etaplara dönüyor

Eski ralli şampiyonu Göksel Macila, Sinde Ralli Sprint ile etaplara dönüyor. İlk yarışın ikincisi İbrahim Damdelen, üçüncüsü Edim Macila, ilk yarışın şanssız isimleri Mehmet Kamiloğlu, eski ralli şampiyonları Göksel Macila ve Fikri Macila ile Ralli Şampiyonası ikincisi Cahit Yetkili arasında mücadele geçmesi beklenirken UTV yarış araçlarının da zirveyi zorlaması bekleniyor.