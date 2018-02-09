HEYECAN BAŞLADI!
3'üncü Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu start aldı...
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9-11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek 3'üncü Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu bu sabah start aldı.
BAŞAK KOÇ YİNE SAHNEDE...
Türkiye'nin tanınmış spor spikerlerinden Başak Koç'un sunumu ile başlayan organizasyonda, podyuma çıkıp halkı selamlayan yarışmacılar, imzalarını atarak başlangıç noktasına geçti.
Yarışın startını ise Gine Belediye Başkanı Nidai Güngördü verdi.
TUR. 1.ETAP
Bu sabah saat 11:00'de Girne Belediyesi önünden yarışa başlayan sporcuların 14:00'de Girne Kapısı'ndaki bitişte olması bekleniyor...
Yarışın güzergahı ise şöyle:
Girne- Güzelyalı — Çamlıbel — Kalkanlı — Güzelyurt- Kılıçaslan- Çamlıbel — Güzelyurt - Türkeli — Lefkoşa şeklinde olacak...
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Etiketler : Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu
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