Hesapsız harcama iddiaları istifa getirdi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa eden Erdal Onurhan, istifa kararını kurumla ilgili kendisine daha önce hiç aktarılmayan bazı bilgi ve belgelerin olması ve müdürün izinli olduğu dönemde, kimseye sormadan harcama yaptığı iddiaları üzerine aldığını açıkladı.

Erdal Onurhan, istifasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

1 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden kendi isteğiyle istifa ettiğini kaydeden Onurhan, istifa gerekçelerini anlattı.

Onurhan, koronavirüs salgını nedeniyle "Teams" üzerinden 22 Nisan’da video konferans şeklinde bir Yönetim Kurulu toplantısı yaptıklarını, bu toplantıda, her zamanki gibi, Genel Müdürlüğün önerge halinde sunduğu konuların gündemde olduğunu belirterek şu detayları anlattı:

“Toplantıya tüm Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve üç Genel Müdür Yardımcısı katıldı. Yönetim Kurulu üyeleri, verilen izahatlar ve ‘geçen yıl yaz aylarında yaşanan sıkıntı bu yaz yaşanmasın’ ısrarları karşısında oy birliği ile turbochargerler konusuna onay verdi. Bu toplantıdan sonra Genel Müdürlük tarafından hazırlanan bir basın açıklamasından öğrendiğim kadarıyla geçtiğimiz yaz sezonunda nominal güç değerleri 17 MW olan jeneratörler 6-7 MW seviyesinde çalıştırılabilmiş. Bu rakamlar bana önceden hiç aktarılmadı.

Ayrıca, anılan toplantıda o güne kadar bize varlığından bahsedilmemiş iki belgenin ortaya çıkması, bu iki belgenin iki Genel Müdür Yardımcısı ile bir yönetim kurulu üyemizin uzun bir süre bilgilerinde olduğunu öğrenmek benim için çok yıkıcı oldu. Daha da yıkıcı olan, o günkü toplantıda tartışılan turbocharger konusunun basına yansıtılmasından sonra benim, müdürün izinli olduğu dönemde, kimseye sormadan harcama yaptığım iddiaları oldu. Bu iddiayı basına ulaştıranların iddianın doğru olmadığını bilmelerine rağmen (Yönetim Kurulu Başkanı’nın harcama yetkisi yoktur) çamur atma stratejisi benimsemiş olmalarını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Tek taraflı duyumların bu tür stratejiler güden ve beklentiler içinde olan iç ve dış şeriklerin ekmeğine yağ sürdüğü açıktır. 1/2020 sayılı Sayıştay raporunda işaret edilen bulguların üzerine gidilmesi gerekir. Sayıştay’ın denetimlerine devam etmesi elzemdir diye düşünüyorum.”

Erdal Onurhan, her türlü eleştiriye açık birisi olarak eleştiri noktası aşılıp parasal konuların kendisine yakıştırılmasını kabul edemeyeceğini belirterek “Çok onur kırıcı olan bu durum karşısında tereddüt etmeden istifa etmeye karar verdim ve bir gün sonra görevden ayrılacağımı 30 Nisan 2020 tarihinde Sayın Bakan ve Sayın Başbakan’a yazılı olarak ilettim. Bardağı taşıran son damla işte bu oldu” dedi.

KIB-TEK’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü’den, yasal haklarına halel gelmeksizin, bu iddianın araştırılmasını ve sonucun ivedilikle kamuoyuna açıklanmasını talep edeceğini kaydeden Onurhan, görevde bulunduğu süre içinde Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile önemli bir fikir ayrılığı yaşamadığını ve Bakan’ın mümkün olduğu oranda destek verdiğini de bildirdi.

Onurhan, yazılı açıklamasında, kendisine gösterdiği güvenden dolayı Başbakan Ersin Tatar’a da teşekkür etti.