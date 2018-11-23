“Hesaplar galibiyet için”

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’in 10. hafta açılış karşılaşmasında Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşı karşıya gelecek olan ikinci sıradaki Mağusa Türk Gücü (MTG), konuk edeceği ligin namağlup takımı lider Yenicami (YAK) karşısında galibiyet almaya hazırlanıyor. Ligde 25 puanla lider durumda bulunan Yenicami takımın 3 puan gerisinden, 22 puanla ikinci sırada takip eden MTG’de Teknik Direktör Ali Oraloğlu, ligde daha çok karşılaşma oynayacaklarının altını çizerken, “Bu karşılamanın ligde bugüne kadar oynadıkları karşılaşmalar gibi önemli olduğunu” söyledi. Oraloğlu devamla yaptığı konuşmada “Bu akşam lider durumda bulunan YAK ile karşı karşıya geleceklerini, ancak YAK takımının ligdeki konumu ile pek ilgilenmediklerini, her maç gibi çıkıp ortaya iyi futbol ve iyi oyun anlayışı koyup kazanmak istediklerini” söyledi. YAK Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu ise yaptığı açıklamada, “Lefkoşa’ya kazanarak dönmek istiyoruz. Bunu başaracak bir ekibe de sahibiz. Tüm hafta boyunca MTG takımını analizini yaparak galibiyet odaklı çalışmalar yaptık” dedi.

Oraloğlu: “Kazanıp camiamıza 3 puanı hediye edeceğiz”

Bu akşam kendi evlerinde, zor maçlarından daha birini oynayacaklarının altını çizen MTG Teknik Direktörü Ali Oraloğlu, “YAK takımının gücünü bildiklerini, ancak tüm takım oyuncularına güvendiğini ve kazanmak için futbol adına saha içerisinde her şeyi deneyeceklerini” söyledi. Bu karşılaşmaya futbol severlerin yoğun ilgi göstereceğinin farkında olduklarını belirten Ali Oraloğlu, “Bizim tek yapmamız gereken seyircimiz önünde çıkıp galip gelerek stada gelen taraftarımızı mutlu etmektir” dedi. Sezon başından beridir Şenol ve Sami’nin sakatlıkları devam ettiğini, Uğur Gök’ün ise takımla çalışmaya başladığının altını çizen Oraloğlu, “YAK karşılaşması zor bir karşılaşma olacağı kesin. Ancak her şeye rağmen böyle maçları kazanıp camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Tüm hafta galibiyet üzerine çalıştık, oyuncularıma güveniyorum ve kazanacağımıza inancım tamdır” dedi.

Devecioğlu: “Tüm planlarımızı galibiyet üzerine kurduk”

Süper Lig’in tek yenilmeyen takımı olan Yenicami, geçtiğimiz hafta Baf Ülkü Yurdu karşısında sahadan beraberlikle ayrılmanın burukluğu yaşanırken, bu akşam Mağusa’ya namağlup gidip, kazanarak dönmek istiyor. Konu ile ilgili olarak konuştuğumuz Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, “Önemli ve zor bir maça çıkıyoruz. Bu önemli karşılaşmada sakatlığı devam eden Salih Güvensoy’un ve geçtiğimiz hafta oynanan BÜY karşısında sakatlanan Erbay Bertiz forma giyemeyecek. Ancak biz iyi bir takım olduğumuzu biliyoruz ve tüm hafta yaptığımız idmanları galibiyet üzerine yaptık. Lefkoşa’ya kazanıp döneceğiz” dedi.