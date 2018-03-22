Hesaplar Canbulat’a kaldı: 1-1

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek, Enver Kalkın, Ferhat Tuna

YENİCAMİ: Ozan Moroğlu, Oladele Oshobe, Salih Güvensoy (Dk.86 Hasan Ulukök), Mehmet Altın, Ünal Kaya, Mehmet Göktaş, John Ebuka, John Okoli, Behiç Kum, Farouk Dadzie (Dk.46 Osman Şanverdi), Yasin Açıkel

MAĞUSA TG: Türkkan Delideniz, Sami Ergazi, Yasin Kurt, Erdoğ Barkınay, Yusuf Beyazi, Yakubu Malik, Lawrence Ogbe, Adil Uçar, Arif Uysal (Dk.73 Rasheed Omokafe), Dinopeter Jude, Halil Turan (Dk.86 Emre Özsin)

GOLLER: Dk.55 John Ebuka Okoye (Yenicami) – Dk.20 Dinopeter Jude (MTG)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Yenicami ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Dinopeter ile sol kanattan etkili olan Mağusa Türk Gücü, dakikalar 20’yi gösterdiğinde bu oyuncu ile rakip fileleri sarsarak 1-0 öne geçti. Dengeli geçen ilk yarının ardından ikinci yarıya hızlı başlayan taraf Yenicami oldu. Siyah beyazlılar golcü oyuncusu John Ebuka’nın 55’inci dakikada kaydettiği golle skoru eşitledi. İki takım da kalan bölümlerde başka gol bulmayınca yarı finalin ilk ayağı 1-1 eşitlikle tamamlanmış oldu. Rövanş karşılaşması 4 Nisan’da oynanacak.