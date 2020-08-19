HESAP HATASI... PİLLİ: UTANDIM

Bakanlar Kurulu'nun resmi rakamlar diyerek açıkladığı ve üzerine limanlarda önlem kararı aldığı hava ve deniz yoluyla gelen vaka sayılarının yanlış çıkması ile ilgili Sağlık Bakanı Ali Pilli açıklama yaptı "Ben de utandım" dedi. Gazeteci Levent Özadam'a konuşan Pilli olayın teknik bir hata olduğunu iddia etti, sorumlunun da en kısa zamanda ortaya çıkarılacağına dair söz verdi.

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