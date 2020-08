Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan 16 Ağustos'a kadar ülkeye gelen pozitif vakaların 66'sının deniz, 33'ünün de hava yoluyla olduğu açıklandı, bu hesapla tedbir alındı. Ancak hesap tutmadı, rakamlar tümüyle ters çıktı. Pozitif vakaların çoğunluğu hava yoluyla geldi.



Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın Bakanlar Kurulu sonrası açıklaması: Ülkeye gelen pozitif vakaların 66'sı DENİZ, 33'ü de HAVA yoluyla geldi.

Sağlık Bakanlığı verileri: Ülkeye gelen pozitif vakaların 64’ü HAVA, 28’i DENİZ yoluyla giriş yaptı.

Fehime ALASYA

Bakanlar Kurulu sonrasında Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, 1 Temmuz'dan 16 Ağustos'a kadar ülkeye gelen pozitif vakaların 66'sının deniz, 33'ünün de hava yoluyla olduğunu açıkladı bu nedenle 'gemiyle seyahatlere sınırlama' getirildi. Buna karşın gerçek rakamlar durumun tam tersi olduğu ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın her gün yayınladığı veriler, hava yoluyla gelen pozitif vakaların kat be kat fazla olduğunu gösterdi.

Ülkeye gelen 64 vakanın hava yoluyla geldiği, 28 vakanın ise deniz yoluyla giriş yaptığı Sağlık Bakanlığı’nın verilerine yansıdı. Bu veriler içinde 14 vakanın ‘temaslı’ denerek kaynağı belirtilmezken, 6’sının ise yerel vaka olduğu kaydedildi. Pozitif olan 7 vakanın ise nereden geldiği veya temaslı olup olmadığına ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Bakanlar Kurulu sonrasındaki açıklamada, Özersay, 1 Temmuz’dan 16 Ağustos’a kadar ülkeye deniz yolu ile gelen 13 bin 195 yolcu arasından 66 vakanın pozitif çıktığını, hava yolu ile Ercan’a inen 37 bin 500 yolcudan 33’ünün pozitif olduğu belirtildi.

Buna karşın Sağlık Bakanlığı verilerine yansıyan pozitif vaka sayısında 64'ü hava, 28'i ise deniz yoluyla ülkeye geldi.

Hatalı rakamlar üzerine karar…

Özersay’ın Bakanlar Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada paylaştığı yanlış rakamlar üzerine deniz yoluyla gelişlerde kısıtlamaya da gidildi, ‘risk faktörü deniz yoluyla gelişlerde daha yoğundur’ denildi.

Karar ne sağlık ne de ulaşım sektöründen geçer not almadı…

Açıklanan hatalı rakamlar üzerine deniz yoluyla ilgili alınan kararlar da ilgili çevrelerden tepki topladı. Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı kararda deniz yoluyla gelişlerde yolcu sayısı 250 ile sınırlandırıldı ve yolcuların PCR testi çıkana dek limanda bekletilmeleri kararlaştırıldı. Söz konusu karar ne sağlık ne de ulaşım sektöründen geçer not almadı…

Akgünler Denizcilik Genel Müdürü İbrahim Baştuğ:

“Alınan bu karar adaletsizdi, sektörü iflasa sürükleyebilir, düzeltileceği ümidindeyim”

Alınan tedbirlere karşı olmadıklarını ifade eden Akgünler Denizcilik Genel Müdürü İbrahim Baştuğ, adalet ve eşitlikten yana olduklarını dile getirerek, alınan bu kararı ‘adaletsiz’ olarak nitelendirdi.

Sağlık için alınacak her türlü tedbire uymaya hazır olduklarını belirten Baştuğ, “Eğer deniz yolcu sayısı kısıtlanacaksa hava yolu da düşürülsün talebindeyiz. Eğer Ercan’dan gelen yolcuları bekletme olmayacaksa aynı uygulama limanlarda da olmalı. Eşitlikten yanayız. Bu alınan adaletsiz bir karardı, sektörü iflasa sürükleyecek bir karardı, bir an önce düzeltileceği ümidindeyim” dedi.

Pegasus Kıbrıs Genel Müdürü Zeki Ziya:

“Ercan Havaalanı’nda bu karar ters teper, Liman’ın ise bunu kaldıracak altyapısı yok”

Bakanlar Kurulu Kararı ile Girne Turizm Limanı’nda yapılacak olan kısıtlama ve yeni uygulamanın Ercan Havaalanı’nda da devreye konması ihtimalini değerlendiren Ziya, “Zaten çift PCR nedeniyle gelen doluluk oranı %53’tür, bu yapılırsa oran %23’e düşecek. Bu çok kötü olur, ters teper.” şeklinde konuştu.

Gelen insanların yüzde kaçı turisttir, bunun kontrol edilmesi gerektiğini dile getiren Ziya, gerek burada yaşayan gerekse 2 günlüğüne gelen insanlar olduğunu ve bekletildiği takdirde gelmeyeceğini anlattı. Ziya, “Bu aşamada tatil kimsenin önceliği değildir, bu nedenle seferlerin azalması, yaşayan, işi olan insanlara sorun yaratacak. Her geçen gün daha kötü noktaya gidiyoruz, sektörler çok zorda. Ülkede tüketim kalmadı, nüfus azaldı, işler çok zorlaşıyor.” dedi.

“Limanın altyapısı bunu kaldırmaz”

Girne Turizm Limanı’ndaki altyapının gelen yolcuları bekletmeye müsait olmadığını kaydeden Ziya, bu durumdan olumsuz etkilenileceğini belirtti.

Ziya, “Nasıl olur da orada onlarca kişiyi bir gün bekleteceğiz diyorlar anlamıyorum” dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ:

“Her iki yolla da ülkeye girişlerde kısıtlama yapılmalı”

“Her gün neredeyse 10’un üzerinde hasta yatıyoruz ve ipin ucu kaçmak üzere. Hastalara layıkıyla bakabilmek için her iki yolla da ülkeye girişlerde kısıtlama yapılmalı”

Her iki şekliyle de ülkeye girişlerde sınırlama getirilmesi gerektiğinin altını çizen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ, her geçen gün hasta sayısının arttığına dikkat çekerek, “Sınırlama yapılmalıydı ama bu şekilde değil. Hava yoluyla gelenlerde daha çok pozitife rastlandı. Yapılması gereken şey zoraki kişiler haricinde sınırlama getirilmeli ki bununla baş edebilelim. Her gün neredeyse 10’un üzerinde hasta yatıyoruz ve ipin ucu kaçmak üzere. Hastalara layıkıyla bakabilmek için bu kısıtlama yapılmalı.

Burada yaşayanlar, iş icabı, hastalık nedeniyle gidip gelenlere olabilir keyfi gidiş gelişler

Sonuç olarak uçaklarla da gemiyle de geleceklerde denetim var mı? Maskeler takılıyor, çıkartılıyor mu, tüm bunlar düşünüldüğünde her iki şekliyle de ülkeye girişlerde sınırlamalar getirilmeli.” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut:

“Uçakta kapalı alanda devirdayım olan bir hava sistemi var, bu da büyük bir risk”

“Deniz yoluyla temas süresi daha uzun olabilir ama açık hava söz konusu, uçakta ise kapalı alanda devirdayım olan bir hava sistemi var ki bu da büyük bir risk”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, deniz ve hava yoluyla gelen vaka sayısının doğru olduğu varsayımına rağmen alınan tedbirin bilimden uzak olduğunu savundu.

Bakanlar Kurulu’nun daha bilimsel bir açıklama yapması gerektiğinin de altını çizen Gürkut, “Deniz yoluyla temas süresi daha uzun olabilir ama açık hava söz konusu, uçakta ise kapalı alanda devirdayım olan bir hava sistemi var ki bu da büyük bir risk. Kapalı alanlarda bu virüsün daha hızlı yayıldığını biliyoruz. Kaldı ki seyahat sırasında olan bir bulaş, kısa bir süre sonra PCR testlerinde gösteremiyor. Bu nedenle 3 gün öncesinde test isteyip, gelince de yeniden test yapıyoruz. Deniz yolu daha risklidir dediler, daha bilimsel bir açıklama yapılabilirdi. Hava yoluyla gelen kişi sayısı çok fazla.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’den gelişler sürdükçe vaka almaya devam edeceğiz”

Türkiye’deki sağlık örgütlerinin son günlerde yaptığı açıklamaları işaret eden Gürkut, “ de Türkiye’de resmi açıklamalarla ortaya ciddi iddialar koyuyorlar. Türkiye’de bakanlığın bildirdiği vaka sayısı ve ölüm oranlarının gerçeğin onda birini gösterdiğini söylüyorlar. Bu kadar yüksek hastalığın hala aktif olarak görüldüğü ülkeye sınırlarımızı açtığımızda vaka almaya devam edeceğiz. Pozitif vakaların sadece yüzde 60’ını yakalıyoruz. Aramıza karışanlar da oluyor. Bunların temaslıları da olacak ve yerel vakalar giderek artacak.” dedi.

“Yüzlerce temaslı olacak”

Bu dönemde hiçbir bireysel ve toplumsa tedbirin uygulanmadığı, vatandaşın sosyal yaşantısına devam ettiği için yüzlerce temaslı olacağını öngören Gürkut, ilerleyen günlerde ciddi bir takip sorunu ve yayılma riski olacağını kaydetti.

“Yoksulluk kriteri diye yeni bir "bilimsel" kriter mi keşfettiniz?”

CTP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Sağlık Bakanlığı'nın her gün yayınladığı veriler ışığında ‘hava yoluyla gelen pozitif vakaların daha fazla olduğunun’ ortaya çıkmasıyla Bakanlar Kurulu’na güven duyulmasının mümkün olmadığını yineledi. Yanlış hesaplamayı ‘oranlara vurulup’ değerlendirildiğinde bile farklı olmadığını ifade eden Erhürman, kurula sordu: “Yoksulluk kriteri diye yeni bir "bilimsel" kriter mi keşfettiniz?”

Erhürman, “Hava yoluyla gelen 60'ın üstüne, deniz yoluyla gelen 30'un altında vaka var. Ve siz toplamayı bile doğru yapamayıp, yanlış hesabın üzerine karar üretirken size güvenmemizi bekliyorsunuz!!!” diyerek sert bir dille yapılan hatayı eleştirdi….

“’Bu kadarını da yapmış olamazlar’ dediğimiz ne varsa yaptınız” diyen Erhürman, şunları kaydetti:

“Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapılıyor. Deniz yoluyla gelen 66, Hava yoluyla gelen 33 vaka var deniyor. Sonuç çıkarılıyor: "Demek ki deniz yoluyla gelenler daha riskli". Bu sonucun üzerine de bir karar inşa ediliyor ve deniz yoluyla gelişler sınırlandırılıp PCR sonuçları çıkana kadar limanda karantinada tutulacaklar deniyor.

Oysa sevgili Cenk Mutluyakalı ve Hüseyin Ekmekçi Sağlık Bakanlığı'nın sitesinden hesap yapıyorlar ve sonuçların tam tersi olduğunu çıkarıyorlar. Hava yoluyla gelen 60'ın üstüne, deniz yoluyla gelen 30'un altında vaka var. Ve siz toplamayı bile doğru yapamayıp, yanlış hesabın üzerine karar üretirken size güvenmemizi bekliyorsunuz!!! "Yok canım bu kadarını da yapmış olamazlar" dediğimiz ne varsa yaptınız. Sınır yok!!!”

“Orana vurulduğunda da arada fark yok”

Bakanlar Kurulu’nun hava ve deniz yoluyla ülkeye girişlerde yapmış olduğu yanlış hesaplamayı ‘oranlara vurulup’ değerlendirildiğinde de farklı olmadığını ifade eden Erhürman, kurula sordu: “Yoksulluk kriteri diye yeni bir "bilimsel" kriter mi keşfettiniz?”

Yapılan hatalı hesaplama üzerine alınan kararı da eleştiren Erhürman, “Hava ve deniz yoluyla gelen vakaların sayılarını toplamayı beceremediğiniz ortaya çıktı. Orana vurulduğunda da arada fark yok.

Bu durumda neyle açıklıyorsunuz deniz yoluyla gelenlerin sayısını kısıtlayıp, limanda karantina şartı getirirken hava yoluyla gelenlerde aynı uygulamayı yapmamayı? Yoksulluk kriteri diye yeni bir "bilimsel" kriter mi keşfettiniz?” şeklinde konuştu.