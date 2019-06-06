“Herkesin bir rengi vardır”

Otuz dokuz yaşındaki Tolga Deveci, doğal yağ, krem ve parfüm üretimi yapıp, kumaşlarla da çanta dikip satarak geçimini sürdürüyor. Doğal olan her şeye ilgisi olduğunu söyleyen Deveci, ürettiklerini çok yakın arkadaşı olan Eray Emin Ragıp’tan öğrenmiş ve kendisini geliştirmiş. 2011’den beri bu işi yapan Deveci, farklı kumaşları bir araya getirerek tamamen özgün çanta ve cüzdanlar yaratıyor. Bunların yanı sıra ise, doğal taşlarla tamamen kişiye özel takı tasarımı yapıyor.

“Doğal olan her şeye ilgim var…”

Bu işe gezgin arkadaşı Eray Emin Ragıp sayesinde başladığını kaydeden Tolga Deveci, 2011’den beri üretim yapıyor. “Günümüzde her şey ne yazık ki kimyasal ve katkı maddeli… Ancak insanlarda farkındalık arttı ve doğallığa ilgi duyulmaya başladı. Ben de yağ, krem hatta parfüm de üretiyorum. Bu ürünlerin son kullanma tarihi de yok çünkü tamamen doğallar” diye anlatıyor. Bir sene kadar arkadaşı Eray Emin Ragıp’tan, doğal üretimi ve terziliği öğrenen Deveci, yaklaşık bir senedir Surlariçinde açtığı Aden HandCraft’ta ürettiklerini satışa sunuyor…

“İş arama sürecinde, üretim üzerine öğrendiklerimle el sanatı yapmaya karar verdim”

Aslen Bostancılı olan Deveci, yaklaşık 8 senedir Lefkoşa’da yaşadığını belirtiyor. Üniversitede elektrik ve elektronik mühendisliği okuyan Deveci, “Okuduktan sonra bir sene pedagoji eğitimi aldım ve bu sürede elektrik ve matematik üzerine dersler verdim. Ancak sonrasında, ihtiyaç fazlası olduğu için işe tekrar çağrılmadım… Yaşamımı geçirmek için iş aramaya başladığım sırada, Eray abimden doğal üretimi ve terziliği öğrenince, bunu yapmaya karar verdim” şeklinde konuşuyor.

“En önemli şey insanın mutlu olması”

Aldığı bu karara karşı yakınlarının bir kısmı tam destek verirken, bir kısmı maddi zorluklar yaşayacağını söylemiş. “Ama benim için maddiyat hiçbir zaman önemli olmadı. Ben sadece ihtiyaçlarımı karşılayabilmek istiyorum. Evet, belki elektrik mühendisi olarak ekonomik açıdan daha iyi durumda olabilirdim. Ama yaptığım üretimi seviyorum ve mutluyum. Bence en önemlisi kişinin mutlu olmasıdır” diyor.

“Komşularımla aramda çok güzel bir ilişki var”

Yaklaşık bir senedir Bandabulya’da dükkan sahibi olan Deveci, bölgenin enerjisini çok sevdiğini söylüyor. “Komşularımın hepsinin kendine has yaptığı bir şey var. Alternatif hayatlara sahip insanların bir araya toplandığı bir bölge gibi burası. Aramızda çok güzel bir iletişim var” diye ekliyor.

“Aynı insanlar gibi, bu ürünlerin de bir eşi benzeri yok. Çünkü her şeyi tek olarak üretiyorum”

Deveci, insanların ürünlere talebinin güzel olduğunu dile getiriyor. Ürettiği hiçbir şeyin ikincisi olmadığını vurgulayan Deveci, “Aynı insanlar gibi, bu ürünlerin de bir eşi benzeri yok. Çünkü her şeyi tek olarak üretiyorum” diyor. Doğal taşlardan, tamamen kişiye özel, kişinin doğum gününe göre takı tasarladığını ifade eden Deveci, “Bir şey üretmiş olmak bana çok büyük bir mutluluk veriyor. Bu işe manevi bir yolculuktan ve doğallıktan başladım” diye devam ediyor.

Dila ŞİMŞEK'in HABERİ...