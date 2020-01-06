“Herkese güvenli gıda sağlama zorunluluğumuz var”

CTP milletvekili Sıla Usar, Meclis Genel Kurulu’nda Gıdaların Resmi Kontrolü Ve Hijyen Yasa Tasarısı’nın görüşüldüğü sırada söz alarak, gıda konusunun insan hayatı açısından önemine değindi, “Ülkede yaşayan herkese güvenli gıda sağlama zorunluluğumuz vardır” dedi.

CTP Milletvekili Usar, böyle bir yasanın ne kadar gerekli olduğuyla ilgili fikir birliği olduğuna işaret ederek, yasanın hangi bakanlığa bağlı olacağının bile sorun yarattığını ancak yapılan çalışmaların ardından ortak noktada buluşulduğunu anlattı.

Tüm bu uzun sürecin ardından yasanın tamamlanmış olmasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Usar, emeği geçen tüm paydaşları kutladı.

Usar, bu yasanın Sağlık Bakanlığına büyük görevler yüklediğini, denetimleri yapacak kişilerin de bu bakanlığa bağlı olacağını kaydederek, denetleyecek olanların sayısının arttırılmamasının sorun yaratacağına dikkati çekti.

İstihdamlar noktasında eksikliklerle ilgili bilgi veren Usar, gıda güvenliğinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğuna işaret ederek, güvensiz gıdaların ortaya çıkarabileceği olaylara değindi.

Usar, gıdalarda bulunan kimyasalların da insanlar üzerindeki etkilerine işaret ederek, “Ülkede yaşayan herkese güvenli gıda sağlama zorunluluğumuz vardır” dedi.