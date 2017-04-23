Fehime ALASYA

Sedo Ice Cream House’un bugüne dek uzanan hikâyesine ortak olan YENİDÜZEN, özelde Ağıt ailesi, genelde tüm topluma mal olmuş noktaları satır aralarından çıkardı.

Babası Hasan Ağıt’ın memurluk yaptığı yıllarda geçim sıkıntısı çektiği için ek iş olarak dondurma yapıp satmaya başladığını dile getiren Sedo Ice Cream House direktörü Hakan Ağıt, “Eskiden insanlar memuriyetten çıkıp iş kurardı, şimdi herkes işini bırakıp memur olmak ister...” diyerek bu noktaya parmak basıyor.

Yenilikçi girişimiyle fark yaratan Sedo dondurmaları, piyasada hızla başarıya giden yolu tırmanıyor.

Dondurmanın en saf ve katkısız halini ürettiklerini dile getiren Ağıt, mevcut piyasada rekabet edebilir olmak için birçok yol aramış. Ürün çeşitleri ve farklı üretimi ile rekabet edilebilirliğin çıkar yolunu bulan Ağıt, çeşitlerini sürekli yenilemesi ve yerel damak tadıyla harmanlaması sonucu dondurma üretiminde öncü firmalar arasına girdi.

Lefkoşa’da Kaymaklı bölgesindeki küçük, sıcak ve samimi Sedo Ice Cream House, hem pasta hem de dondurma çeşitlerini satışa sunarken, toptan şekliyle de hizmet veriyor. Piyasaya buzluk sağlayıp dondurma satışı birçok noktada teşvik edilirken, özellikle Lefkoşa, Girne ve Mağusa bölgelerinde farklı kafe ve restoranlarda Sedo ürünleri yer alıyor.

En büyük destekçisi annesi

İşletmeyi annesi Sevim Ağıt ile birlikte yürüten Hakan Ağıt, tüm zorluklara rağmen bu işe soyunduğu için hiç pişman olmadığını ifade ediyor. Ağıt, “Annem, kız kardeşim ve ben birbirimize kenetlendik. Babamın vefatından sonra ipotek, borç gibi sorunlarla boğuşmaya başladık, farklı sektörlerde çalıştık, çabaladık, didindik ve borçlarımızı kapatarak ayaklandık. Baba yadigârı bu işe devem ettik. Annem, babamızda olduğu gibi bizde de en büyük destekçimiz oldu.” diyor.

“Artık bu zihniyetten vazgeçip, doğru iş alanlarına yönelmeliyiz”

Her fırsatta üretimden koparılan bir toplum olduğumuzdan yakınan, bunu yaparken de adadaki geçmiş üretimden ve fabrikalardan örnekler veren birçok Kıbrıs Türk… Küçük yaşamların satır aralarından dökülen hayat hikâyeleri, halkın, zaman içinde üretimden uzaklaştığının kanıtı gibi.

Kamu memuru olduğu dönemde ekonomik sıkıntı yaşayan ve üretime yönelen Öztat dondurmalarının yaratıcısı Hasan Ağıt, üretimi kamu görevinden daha karlı bulup, kendine farklı bir yol çizen Kıbrıslı… Üç çocuğu olan Hasan Yağız, geçim sıkıntısı çektiği için memuriyetin yanında dondurma üretimine de başlamıştı. Ek iş ve ek gelir olarak düşünüp işe başlayan baba Hasan Ağıt, memurluktan çıkıp üretime başladı.

Günümüzde gençlerin memuriyete özendirildiğinden yakınan Ağıt, “Artık herkes memur olmak istiyor, artık bu zihniyetten vazgeçip, doğru iş alanlarına yönelmeliyiz” şeklinde konuştu.

“O benim güvencem”

Yaptığı işin mevsimlik olduğuna dikkat çeken Ağıt, “Öğretmenlik yapmasam sadece bu işle hayatımı idame ettirebilir miyim bilemiyorum” dedi. Ağıt, düşüncelerini şöyle dile getirdi; “Bence artık ortam da değişti... Çaba, çalışkan olmak ve istikrar başarının kapılarını açabilir. Artık farklı iş alanlarına yönelmek lazım. İş imkânı olan sektöre yönelmek lazım. Memurluğun cazibesi kalmadı, artık memuriyet karlı değil, özel sektör karlı olacak, geleceğe dönüşümüz, geçmişten örnek almamızla gerçekleşecek. Tabi bunları yaparken de iyi düşünmemiz lazım. Riskler ve faktörler eskiye göre çok değişti. Pazar çok farklılaştı, rekabet çok arttı...

Öğretmenlik yapmasam sadece bu işle hayatımı idame ettirebilir miyim bilemiyorum. Şimdi yaz ayları öğretmenlik yapmıyorum, bu yüzden ikisini birlikte götürebiliyorum. Okuldan çıkar çıkmaz pasta üretimine geçiyorum, annem de dükkânda duruyor. Dövizdeki dengesizlik, ağır bürokratik şartlar beni çok etkiliyor ve ben öğretmenliği bu yüzden dondurma üretimiyle götürmeye çalışıyorum. O benim bir nevi sigortam, güvencem...”

“Çok fazla büyümeden devam etme hedefindeyiz”

“Yerli piyasada tutunmaya çalışan küçük bir işletmeyiz” diye Hakan Ağıt, hedeflerinin daha fazla tanınmak ve üretim kapasitelerinin tamamını kullanmak olduğunu ifade etti. Üretim oranının mevsimlere göre değişiklik gösterebildiğine değinen Ağıt, “Üretim oranımız ay ay değişiyor. Nisan ayında haftada bir üretim yapıyorsak ağustos ayında haftada üç üretim yapıyoruz. Her üretim de 200 kilo dondurmadır. 500 kilo ile 1.500 kilo arası değişiyor.

Yerli piyasada tutunmaya çalışan küçük bir işletmeyiz, hedefimiz kapasitemizin %100'ünü kullanmak ve daha çok tanınmaktır. Bu şekilde çok fazla büyümeden devam etme hedefindeyiz.” dedi.