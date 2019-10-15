Dila ŞİMŞEK

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı ve “Barış Pınarı” adı verilen askeri harekât hakkında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Adına barış desek de akan su değil kandır” açıklamasına Türkiye’den de gelen tepkiler ile gerilen ortam yurttaşı da gerdi.

Ülkemizde tüm gün gündemden düşmeyen ve herkesin konuştuğu gerilim hakkında yurttaşlar YENİDÜZEN’e konuştu.

Yurttaşlar, gergin dönemlerden geçildiğini ve bu sebeple söylenen her sözün farklı boyutlara ulaşabileceğini, bu dönemde iki toplumun huzuru için ayrışmaya ve cepheleşmeye yer verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Yurttaşlar, yanlış anlaşılmaların bir kenara bırakılması gerektiği, ayrımcılığın yapılmaması konusunda hemfikir oldu.

Neler olmuştu?

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik askeri hareketinde bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesini istemişti. “1974’te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır” diyen Akıncı, içimizde Türkiye’nin iyiliğini ve terör belasından kurtulmasını istemeyen olduğuna inanmadığını da belirtmişti.

Bunun üzerine hızla TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yanıt gelmişti. Erdoğan, Akıncı'nın sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Akıncı haddini bilsin. Biz neyin mücadelesini veriyoruz, kendisi neyin mücadelesini veriyor? İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımız ona da gereken dersi en kısa zamanda verecektir” şeklinde cevap vermişti.

Nimet Saldun: “Hassas bir konu”

“Ben, Cumhurbaşkanı pozisyonundaki bir kişinin, bulunduğu konumdan dolayı, yanlış anlaşılmaların olabileceğini dikkate alarak konuşması gerektiği taraftarındayım. Hassas bir konu olduğu için, kurulan bir cümle yanlış anlaşılırsa kötü sonuçlanabiliyor. Ancak Akıncı’yı kesinlikle suçlamıyorum. Sadece, iki toplumun iç huzurunun bozulmaması gerektiğine inanıyorum”

Mehmet Doğan: “Toplum arasında karmaşa yaratacağını bilmeliydi”

“Akıncı’nın Kıbrıs Sorunu konusunda iyi adımlar attığına, tecrübeli olduğuna ve iyi bir siyasetçi olduğuna inanıyorum. Ancak yaptığı bu açıklama ile, büyük tepkiler ve toplum arasında karmaşa yaratacağını bilmeliydi. Bu sebeple böyle bir şey yapmamalıydı. Burada bütün gün kahvedeyiz, herkes bunu konuşuyor ve herkeste bir gerginlik var”

Tan Amber: “Kıbrıs-Türkiye ayrımları yaratılmamalı”

“Kıbrıslı bir genç olarak, hepimizin dünyalı olduğuna inanıyorum. Akıncı’nın yaptığı açıklamayı, vicdanen ve dünyalı bir kimlikle yaptığını düşünüyorum. Akıncı, savaş görmüş birisi olarak, duygusal olarak böyle bir açıklamada bulundu. Belki yanlış anlaşılmış olabilir, belki Türkiye’nin karışık bir durum içerisindeyken bunları söylemesi yanlış algılanabilir, ancak bu kadar kötü tepki verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İstenildiği gibi Kıbrıs-Türkiye ayrımları yerine, hepimiz insanız ve hepimiz empati ile yaklaşmalıyız”

Mehmet Akkılıç: “Herkes çok gergin”

“Akıncı, seçimler yaklaştığı için bu açıklamayla sol kesimin oyunu alabileceğini düşündü. Türkiye’nin böyle bir tepki vereceği bariz bir şekilde açıktı, çünkü Türkiye destek göstermeyen birçok ülkeye karşı tepkiliydi. Ben bu gibi açıklamalar ve siyasilerin gerilimi ile, toplumun da gerildiğini düşünüyorum, çok yanlış buluyorum. Herkes istediği yorumu yapabilir ancak bir Cumhurbaşkanı olarak bir açıklama yapıldığında, herkes ona önem verir. İşe geldik, burada herkes olayları konuşuyor ve herkes çok gergin. Devamlı bir kargaşa var. İnsanlar da ne yapacağını şaşırıyor”

Ali Üncü: “İç huzur bozulmamalı”

“Görüyorum ki siyasi cepheler oluşmuş… Bu cepheler biri diğerine tezat. Akıncı'nın dedikleri harfiyen doğru olmakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının tehdit altında olduğu da bir gerçektir. Bu kaçınılmaz gerçeğin arifesinde oyunlara gelmemek ve istenilen gibi toplumlar içi huzurun bozulmaması adına birbirimize karşı daha saygılı ve anlayışlı yaklaşmamız inancındayım. Yurtta sulh olmazsa cihanda da sulh olmaz, olamaz”

Mehmet Yıldız: “Bu gibi olaylardan en çok halk etkileniyor”

“Akıncı’nın yaptığı açıklamayı okuduğumda, kötü bir algıya kapılmadım. Sadece, içinde bulunduğumuz kritik ve gergin ortamdan dolayı, yapılan empatik yorumların yanlış anlaşıldığını ve kötüye kullanıldığını düşünüyorum. Bu gibi olaylardan en çok halk etkileniyor, çünkü ayrımcılığa neden olabiliyor”

Utku Parlar: “Artan tepkilerle, ayrımcılığın yaratıldığını düşünüyorum”

“Burada çalışarak geçimimi sağlıyor ve Lefkoşa’da yaşıyorum. Yaşanan bu gerginlikle ilgili, siyasi amaçlar ve ‘rant’ uğruna, toplumların etkilendiğini düşünüyorum. Liderler, halkı ve toplumu karmaşaya atmamalıdır. Artan tepkilerle, ayrımcılığın yaratıldığını düşünüyorum”