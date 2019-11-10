Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, KTAMS Genel Sekreteri Devrim Barçın’ın geçtiğimiz günlerde bazı harç ve vergilere zam yapılacağı yönündeki açıklamasının kamuoyunu yanıltıcı ve son derece yakışıksız olduğunu iddia etti. Amcaoğlu, sert konuştu ve “Herkes bildiği işi yapsın, karalamak maksadıyla saçmalamaktan vazgeçsin” dedi.

Amcaoğlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, kimlik kartı harçlarında yüzde 92, motorlu taşıtlar vergisinde yüzde 33 zam yapılacağına ilişkin açıklamaların asılsız, saçma ve şovdan ibaret olduğunu öne sürdü.

Maliye Bakanı, vatandaşı yanıltmak amacıyla yapıldığını öne sürdüğü açıklamanın, bütçe hazırlama tekniğini bilmeyen kişilerce ortaya atıldığını ve kesinlikle gerçeklerle bağdaşmadığını savundu.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, bu ve benzeri açıklamaların maksadını aşan, kötü niyetli açıklamalar olduğunu iddia etti.

Bakan Amcaoğlu, “herkes kendi işine baksın, kendi anladığı işle uğraşsın, saçma sapan açıklamalarla ne medyanın, ne de vatandaşın vaktini çalmasın” dedi. Vatandaşın, bu tür açıklamalara itibar etmemesini istedi.

Amcaoğlu, medyanın bütçe gibi konularda her zaman kendilerinden en doğru bilgiyi alabileceğini kaydetti ve şu bilgileri verdi:

“2020 yılı bütçesinde kimlik kartı harçları için, 2019 yılı 9 aylık gerçekleşme ve üç aylık tahmin tutarı 4 milyon 421 bin 69 TL’dir. Bunun üzerine yüzde 8,57 oranında artış öngörülerek 4 milyon 800 bin TL’lik bir rakam tahmin edilmektedir. Motorlu taşıtlar vergisinde ise 2019 yılı 9 aylık gerçekleşme ve 3 aylık tahmin rakamı 204 milyon 270 bin 304 TL’dir. 2020 bütçesinde, bunun üzerine de yüzde 15,04 oranında artış öngörülerek 235 milyon TL’lik rakam beklenmektedir. Yüzde 8,57 ve yüzde 15,04’lük artış öngörüleri de yüzdesel olarak artış ifade etmektedir. İlgili gelir kalemindeki büyüme ve diğer etkenler dikkate alındığında yapılan tahmini belirtmektedir. KTAMS Genel Sekreteri’nin yüzde 92 ve yüzde 33 olarak verdiği rakamlar, tamamen gerçek dışıdır.”