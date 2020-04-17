"Herhangi bir sektörün açılması kararı üretilmedi"
Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapılıyor.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanu Kudret Özersay Bakanlar Kurulu kararlarını açıklıyor.
Bakanlar Kurulu sonrası Başbakan Yardımcısı, Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay açıklamalarda bulundu:
- Kısmı sokağa çıkma kararı 30 Nisan’a kadar uzatıldı.
- Akşam 21:00’den sabaha kadar TAM SOKAĞA ÇIKMA yasağı da, ilçeler arası yasak da 30 Nisan’a kadar uzatıldı.
- Eczaneler ve marketlerle ilgili kararlar da 30 Nisan’a kadar uzatıldı.
- Dipkarpaz, Sipahi ve Yenierenköy’deki özel durum sonlandırıldı. Ülkenin diğer bölgelerindeki durum geçerli olacak.
- Lapta ve Alsancak girişindeki polis kontrolü kaldırılacak.
Sektörlerin ne zaman açılabileceği değerlendirildi, buna göre;
- Sağlık Bakanlığı’nın önerileri çerçevesinde hareket edilecek,
- Herhangi bir sektörün açılması kararı üretilmedi.
- Hangi sektör, nasıl açılabilir önümüzdeki hafta değerlendirilecek.
Bakanlar Kurulu Pile için değerlendirmelerde bulundu, buna göre;
-Pile’de Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği kişilere de testler yapılacak.