Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanu Kudret Özersay Bakanlar Kurulu kararlarını açıklıyor.

Bakanlar Kurulu sonrası Başbakan Yardımcısı, Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay açıklamalarda bulundu:

- Kısmı sokağa çıkma kararı 30 Nisan’a kadar uzatıldı.

- Akşam 21:00’den sabaha kadar TAM SOKAĞA ÇIKMA yasağı da, ilçeler arası yasak da 30 Nisan’a kadar uzatıldı.

- Eczaneler ve marketlerle ilgili kararlar da 30 Nisan’a kadar uzatıldı.

- Dipkarpaz, Sipahi ve Yenierenköy’deki özel durum sonlandırıldı. Ülkenin diğer bölgelerindeki durum geçerli olacak.

- Lapta ve Alsancak girişindeki polis kontrolü kaldırılacak.

Sektörlerin ne zaman açılabileceği değerlendirildi, buna göre;

- Sağlık Bakanlığı’nın önerileri çerçevesinde hareket edilecek,

- Herhangi bir sektörün açılması kararı üretilmedi.

- Hangi sektör, nasıl açılabilir önümüzdeki hafta değerlendirilecek.

Bakanlar Kurulu Pile için değerlendirmelerde bulundu, buna göre;

-Pile’de Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği kişilere de testler yapılacak.