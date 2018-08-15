Fehime ALASYA

Elinin lezzeti dokunduğu her alanı güzelleştiriyor…

Lefkoşa’da Üç Doktorlar olarak bilinen Haydarpaşa Ticaret Lisesi yanındaki sokakta hizmet veren Hercem Hurma Evi ürünleri, hem damağa hem de göze hitap ederken, adeta sağlık yayıyor…

Hatice Beşir’in elinin lezzeti hem hurmadan elde edilen ürünlere, hem de yerel hamur işi lezzetlerine yansıyor.

Hercem Hurma Evi menüsünde börek çeşitlerinden, bulgur köftesine, mantıdan, sini gatmerine pek çok hamur işi yer alırken, mutfağın olmazsa olmazı hurma ürünleri de farklı bir lezzet olarak damak tadımızda yer etmiş durumda. Hurma ile yaratılan bol çeşitli tatlar arasında hurma macunu, karışık hurma topları, cevizli hurma sucuğu, badem ezmeli hurma, hurma lokumu fındıklı, susamlı bademli hurma, hurma cezeryesi gibi pek çok ürün yer alıyor.

“YILLARCA RAKAMLARLA UĞRAŞTIM”

Hercem Hurma Evi yaratıcısı Hatice Beşir, elinin lezzeti ile dokunduğu her alanı güzelleştiriyor.

2011 yılında bu işe başlayan Beşir, ilk olarak sadece hurma ürünleriyle yola çıksa da yoğun talep üzerine hamur işi için de kolları sıvamış. Hurma ile yola çıkış serüvenini anlatan Hatice Hanım, faaliyetleriyle ilgili de bilgi aktarıyor;

“Kızıma nasıl hurma yediririm diye düşünürken kendimi bu işin içinde buldum”

Sabah kahvesi eşliğinde sorularımızı yanıtlayan Hatice Hanım, tatlı sohbeti ile ADRES okuyucularının bu haftaki konuğu oluyor;

“Neden hurma ile uğraşırım diye soruyorlar. Vitamin ve faydalarını biliyordum, kızım hiç hurma yiyemiyordu ve ona yedirmek için uğraşıyordum. Dolaylı olarak nasıl hurma yediririm diye düşünürken kendimi bu işin içinde buldum. Bankadan emekli oldum, yıllarca rakamlarla uğraştım, bu arada da mutfaktaydım, ardından emekli oldum, torun bakarken yine mutfaktaydım, derken torunlar büyüdü rahata erdim ve kendimi bu yere adadım. Yıllarca hurmayı tanıtmak için bu ürünleri yaptım, ardından iş kadınları derneğinin yarışmasında dereceye girerek nakit para ödülü aldım. Bu sayede de hamur işine de yatırım yaptım.

“HURMA ALANINDA PİYASADA RAKİBİM YOK”

“Şu an hem hurma ürünleri hem de hamur işleri ile hizmet veriyorum.

Hurma alanında piyasada rakibim yok, sadece Arap ülkelerinde bu ürünleri yapan bazı firmalar var ama onlarda da hileler tespit ediliyor, ürünümü deneyen Araplar hayran kalıyor. Ceviz macunu yarışmasında ödülüm var, cevizli pastam da ödül aldı, hurma macunu yapıyorum, birçok farklı ürünümüz var.

Ek olarak geleneksel ürünlerimiz olan hamur işlerini de yapmaya başladık. Çeşitli festivallerde yöresel olmadığı veya ben o yörenin vatandaşı olmadığım için geri çevrildim, bu beni çok rencide etti. Hurma Kıbrıs’ın tarihinden beridir olan bir meyvedir.”

“ESKİDEN DÖRT PAKET ALAN İNSANLAR ŞİMDİ BİR PAKET ALIR OLDU”

“Hurma ürünlerini esas benimseyen bilirkişiler ve yabancı turistlerdir. Bu ürün de dövize endeksli, fiyatları arttı, eskiden dört paket alan insanlar şimdi bir paket alır oldu. Hayat pahalılığı herkesi vurdu.

Girne'de Şah ve Supreme marketlerde çok satışımız oluyor, çünkü müşteri kitlesi yabancı... Bu sayede yabancıların talebinin yüksek olduğunu görüyorum.

Yıllardır daimi müşterilerim oldu, şekersiz hurmalı tatlılar yapıyoruz, sağlık açısından da çok faydalı.”

“PALMİYE BÖCEKLERİ BU HURMALARI MAHVETTİ”

“Yerli malı badem bile bulmak çok zor, kuru yemişlerimiz yurt dışından geliyor, hurma da yurt dışından geliyor. Tüm ham maddem yurt dışından geliyor. Palmiye böcekleri bu hurmaları mahvetti. Evde de bu işi yapabilirdim ama geziyor ve hurma ağaçlarının bakımsızlığını görüyordum, üzülüyordum. Hem Halkın hem de yetkililerin ilgisini hurma ağaçlarına çekmek istedim. Çekebildim denilemez. Benim sayemde evine hurma ağacı ekenler olmuş, şahıslar beni duyup gördü ama devlet yetkilileri beni duymadı. Lefkoşa'nın içinde bile bu böcekler ağaçları eritiyor. Bu böceklerle özel bir mücadele ediliyor ama sanırım bu mücadele yeterli değil. Ağaçlarımız gidiyor. Böyle giderse ülkemizde hiç hurma kalmayacak.”

“KÜÇÜK İŞLETMELERE, ÜRETİM YAPAN VATANDAŞA DESTEK ÇIKILMALI, ÜRETMELİ, SATMALIYIZ”

“Ürünümüzü buradaki toptancılardan alıyorum. 2 TL’ye olan ürünü ben dört TL’ye alıyorum, ben de kâr koyup satmaya mecburum, bu sefer ürünler çok pahalı oluyor. Devlet bu alanlarda bir indirim yaratsa, sektörel bazda kolaylık sağlasa o zaman toptancı da tüccar da daha uygun ürün mal eder ve bunu biz işletmelere yansıtır, ben de ürünüme yansıtırım. Kiralar dünya pahası, bu alanda bile çeşitli destek veya kolaylıklar sağlayabilir. Küçük işletmelere, üretim yapan vatandaşa destek çıkılmalı, üretmeli, satmalıyız. Bu şekilde ekonomik feraha erebiliriz.”