'Her zaman öğretmenlerin yanındayız'

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, salgın riskinin devam ettiği bu süreçte görevlerinin başına dönen öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı ve her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Bu yılı covid-19 pandemisi nedeniyle çok farklı şartlarda geçirmekteyiz.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de öğretmenler ve öğrenciler çok uzun bir süre okullarından uzak kaldılar. Her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte ekonomik yönden zayıf olan kesimlerin çocukları fırsat eşitsizliği nedeniyle uzaktan eğitim olanaklarına erişimde büyük zorluklarla karşılaştılar veya hiç erişemediler.

Dünyanın en saygın ve fedakârlık gerektiren mesleklerinden birini yapan öğretmenlerimizin tüm olanaksızlıklara rağmen öğrencilerinin eğitimine uzaktan da olsa katkı koyma çabaları takdire layıktır.

Salgın riskinin devam ettiği bu süreçte görevlerinin başına dönen öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlar, her zaman yanlarında olduğumuzu vurgularız.”