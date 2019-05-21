Her yıl geliyorlar… ‘Avlanıyorlar mı?’

Fehime ALASYA

Her yıl Kıbrıs’a gelen ve yasak olmasına rağmen Karpaz Karasularında ‘avlandıkları’ iddia edilen Türkiye kayıtlı gırgır tekneleri, bu yıl yeniden Karpaz sularında görüldü.

Teknelerin Karpaz açıklarında görülmesi, ilgili mercileri harekete geçirdi.

Hayvancılık Dairesi, Karpaz açıklarına demir atan gırgır teknelerinin ülkeye geliş amaçlarının avlanmak olmadığı açıklamasında bulunurken, Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan, ülke kara sularında sürekli görev başında bulunan özel denetim mekanizmasının olmadığını ifade ederek, denetimlerin sadece ‘ihbar’ neticesinde yapılmasından dert yandı.

Yapılan denetimlerin yetersiz olduğunu savunan Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan, Karpaz’a demir atan gırgır teknelerinin avlanmadığını ifade etti.

Denetimlerin sadece ‘ihbar’ neticesinde yapıldığını anlatan Atakan, “14 ay anlattık, koşturduk, derken bir baktık hükümet yok. Yine sil baştan dert anlatacağız, gene hükümet değişecek, vay biz üreticilerin haline…” diyerek özelde gırgır tekneleri, genelde ise balıkçılık sektörünün sıkıntılarının çözülmemesine dair eleştirilerde bulundu.

Hayvancılık Dairesi Yardımcısı Su Ürünleri Uzmanı Uğur Sencer ise teknelerin ülkeye gelme amaçlarının avlanmak olmadığını belirterek, Sahil Güvenlik tarafından sürekli denetlendiklerini ifade etti. Özellikle teknelerin geldiği dönem olan mayıs ayında Sahil Güvenlik ile sürekli iletişim halinde bulunduklarını anlatan Sencer, bu dönem denetimlerin arttırıldığına vurgu yaptı.

Her yıl aynı kaygı…

Son yıllarda özellikle mayıs ayında sürekli gündem olan gırgır teknelerinin hava şartları, tekne ve mürettebatın ihtiyaçları gerekçesiyle Karpaz’a demirlediği dile getirilse de bazı balıkçılar ve vatandaşlar, balık popülasyonuna zarar verdiği gerekçesiyle buna tepki gösteriyor. Denetimlerin ve kontrollerin yeterli ölçüde yapılıp yapılmadığından şüphe duyan çevreler, her yıl aynı kaygıyı yaşıyor…

Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan: “Avlanmaya gelmediler, hava muhalefeti olmasa bile mazot, yemek ihtiyaçları için buradalar. Ne acıdır ki bizim denetim mekanizmamız yok. 14 ay sorunlarımızı anlattık, koşturduk, derken bir baktık hükümet yok. Yine sil baştan dert anlatacağız, gene hükümet değişecek, vay biz üreticilerin haline…”

Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan:

“Hükümet bozuldu, şimdi her şey sil baştan…”

Sahil güvenliğin bu gemilerde gözlemcileri bulunduğuna dikkat çeken Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan, ülke kara sularında sürekli görev başında bulunan özel denetim mekanizmasının olmadığını ifade ederek, denetimlerin sadece ‘ihbar’ neticesinde yapıldığını belirtti.

Atakan, özelde gırgır tekneleri, genelde ise balıkçılıkla ilgili bazı sorunların hükümetle masaya yatırıldığını, tam netice alınacağı sırada hükümetin bozulduğunu anlatarak, “14 ay anlattık, koşturduk, derken bir baktık hükümet yok. Yine tu baştan dert anlatacağız, gene hükümet değişecek, vay biz üreticilerin haline…” diyerek sitem etti.

Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu yıl yine geldikleri bilgisini aldık. Kontrol altındadırlar. Avlanmaya gelmediler, hava muhalefeti olmasa bile mazot, yemek ihtiyaçları için buradalar. Ne acıdır ki bizim denetim mekanizmamız yoktur. 10 deniz mili kara sularımız içerisinde avcılık yapıyorlarsa göremeyiz. Teknelerinde gözlemcileri var, iddialara göre avlayamıyorlar. Sahil güvenliğin bu gemilerde gözlemcileri var ama bizim özel denetim mekanizmamız yok. Sahil güvenliğe ihbar giderse denetleniyor. Her on ayda hükümet değişiyorsa da olmayacak. 14 ay anlattık, koşturduk, derken bir baktık hükümet yok. Yine tu baştan dert anlatacağız, gene hükümet değişecek, vay biz üreticilerin haline. Ağlanacak halimize gülüyorlar.”

“Alay ediliyoruz, günahtır”

“Sıkı bir kış geçti. Üreticilere verilen desteği biz de talep ettik. Kaplumbağa, yunus balığı, balon balığı ve hava muhalefeti zararlarına karşı destek istedik. Bunun yanında mazot desteği istedik. Hepsinde de uzlaştık, bize bu desteklerin verileceği, zararlarımızın karşılanacağı söylendi ama… Bunların yanında bakım onarım ücreti alacağımız söylendi. Ama ne yazık ki hepsi askıda kaldı. Hükümet bozuldu, şimdi her şey sil baştan… Alay ediliyoruz, günahtır. Halka bunu yapmasınlar…”

Hayvancılık Dairesi Yardımcısı Su Ürünleri Uzmanı Uğur Sencer: “Ülkeye gelme amaçları avlanmak değil. Sahil güvenlikle de iletişime geçtik. Bizim kara sularımızda avcılığın yasak olduğunu, sadece demirleyebileceklerini yeniden bildirdik. Bu hafta sonu da sahil güvenlik de bölgedeydi. Sürekli iletişim içerisindeyiz. Onlar da özellikle bu dönemde daha fazla aktif olarak çalışıyor”

Hayvancılık Dairesi Yardımcısı Su Ürünleri Uzmanı Uğur Sencer:

“Ülkeye gelme amaçları avlanmak değil”

Teknelerin ülkeye gelme amaçlarının avlanmak olmadığını belirten Hayvancılık Dairesi Yardımcısı Su Ürünleri Uzmanı Uğur Sencer, Sahil Güvenlik tarafından sürekli denetlendiklerini ifade etti. Sencer:

“Her zaman aynı dönemde bu orkinoks avıyla ilgili tekneler Karpaz’da görülüyor. Bu yıl da geçen hafta Cuma günü bize bilgi ulaştı. Sahil güvenlikle de iletişime geçtik. Bizim kara sularımızda avcılığın yasak olduğunu, sadece demirleyebileceklerini yeniden bildirdik. Bu hafta sonu da sahil güvenlik de bölgedeydi. Sürekli iletişim içerisindeyiz. Onlar da özellikle bu dönemde daha fazla aktif olarak çalışıyor.

Ülkemizin kara sularında avlanmadıklarını biliyoruz. Bu bir aylık süreçte uluslar arası sularda avlanıyorlar. Türkiye-Kıbrıs-Suriye üçgeni arasına gelip balık yakalamaya çalışıyorlar. Herhangi bir hava tehlikesi veya özel ihtiyaç anında ise onlara en yakın nokta olan Kıbrıs karasularına yaklaşıyorlar.

Tekneler kardeş olarak gördüğü ülkeye demirliyor. Bu avlanma süresi sınırlı olduğu için hava iyi olsa bile bizim sularımıza sığınıyorlar, bekliyorlar, ardından şirketlerinden aldıkları talimatla yine dönüp bizim sınırlarımızdan çıkınca avlanıyorlar. Zaten bizim sularımızdan kaçarken de yine denetleniyorlar.” dedi.