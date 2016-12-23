





Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, “Sağlık Turizmi’ni Geliştirme Projesi” adı altında iki çalıştay düzenleneceğini bu nedenle çalıştayın ‘birinci ve ikinci’ olarak ikiye ayrıldığını söyledi.



Ülkemizde “Çalıştayı, Şura, Kongre” gibi düzenlenen bilimsel toplantılar sık sık tekrarlansa da, sonuçlar uygulanmıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından hafta sonu düzenlenecek olan ‘1. Sağlık Turizmi Çalıştayı’, bir yıl önceki benzer etkinliği gündeme getirdi.

Geçtiğimiz yıl da aynı isimle birinci denilerek sağlık turizmi alanında çalıştay düzenlenmesi kafaları karıştırdı.

Yaşanan karışıkla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Sağlık Turizmi’ni Geliştirme Projesi adı altında iki çalıştay düzenleneceğini bu nedenle çalıştayın ‘birinci ve ikinci’ olarak ikiye ayrıldığını söyledi.

Ülkemizde “Çalıştayı, Şura, Kongre” gibi düzenlenen bilimsel toplantılar sık sık tekrarlansa da, sonuçlar uygulanmıyor



Geçtiğimiz yıl yoğun katılım olmuştu…

Sağlık turizmi alanında vizyon oluşturulmasına katkı sağlanması hedefiyle aynı isimle geçtiğimiz yıl düzenlenen çalıştaya 50’nin üzerinde sağlık, çevre, turizm ve tanıtım alanlarında örgütlü dernek, birlik ve bazı üniversiteler katılmıştı.

Çalıştay, 21 Mayıs ile 23 Mayıs arasında organize edilmişti.

2015 yılında hayat bulan çalıştayda sağlık turizminin vizyonu, misyonları, uygulanacak metodlar, Kıbrıs’ın kuzeyinin bu alandaki kuvvetli ve zayıf yönleri ile fırsatlar konuşulmuştu.

Çalıştay çalışmalarında sivil toplum örgütleri temsilcileri ve devlet kurumlarıyla yapılacak toplantılar sonucunda ülkenin 20 yıllık sağlık turizmi eylem planının ortaya çıkacağını açıklanmıştı.

Bununla birlikte çalıştay sonucunda Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde sağlık turizmi oluşturularak geliştirilmesi, Kıbrıs’ın kuzeyinin genel olarak sağlık turizminde, özel olarak da ileri yaş turizminde tercih edilen, Akdeniz bölgesinde kalitesi ile öne çıkan, markalaşmış sürdürülebilir bir destinasyon konumuna getirilmesi de amaçlanmıştı.

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan: Sağlık Turizmi’ni Geliştirme Projesi ile sağlık turizmi master planını hazırlamak istiyoruz

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan Sağlık Turizmi’ni Geliştirme Projesi adı altında iki çalıştay düzenleneceğini bu nedenle çalıştayın ‘birinci ve ikinci’ olarak ikiye ayrıldığını söyledi.

Hafta sonu gerçekleşecek çalışmanın bir çalıştay değil proje olduğuna değinen Savaşan, bu yılki proje ile sağlık turizmi master planının hazırlanacağını kaydetti.

Savaşan, şöyle devam etti: “ Geçtiğimiz yıl gerçekleşen ağırlıklı olarak Lefke bölgesini kapsamıştı. Bu çalışma tüm ülke için geçerli olacak. 4 aylık bir proje yürütülecek. Bu kapsamda, Sağlık Turizmi ile ilgili paydaşların yöneticileri ile uzmanların içinde yer aldığı danışma ve çalışma gruplarının katılımı ile 24-25 Aralık’ta Elexus Otel’de I. Sağlık Turizmi konferansı ve çalıştayı ile start alacak, uzmanların 4 aylık çalışması ile tamamlanacak”