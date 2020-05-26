‘Her yıl 10 çocuk Kawasaki hastası oluyor’

Kawasaki hastalığı nedeniyle Lefkoşa’nın güneyinde yer alan Makarios Hastanesi’ne yatırılan 4.5 yaşındaki erkek çocuğun sağlık durumu iyiye gidiyor.

Pediatri Kliniği Müdürü Avraam Elias, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) yaptığı açıklamada, hastanın birkaç gün içinde taburcu edilebileceğini söyledi.

Bu yıl bu hastalığa yakalanan üçüncü çocuk olan hastaya yapılan Coronavirüsü testi olumsuz çıktı. Kawasaki hastası diğer iki çocuğun Coronavirüsü testleri ise olumlu çıkmış ve hastaların bu klinik durumları sağlıklarını daha ciddi etkilemişti.

Avraam Elias, Kıbrıs’ta her yıl yaklaşık 10 çocuğun Kawasaki hastası olduğunu bildirdi.

Önemli bir çocuk hastalığı olan bu hastalık kendini özellikle beş yaş altı çocuklarda üç günden uzun süren ateş, döküntü, ağız içinde, dilde ve gözlerde kızarıklık şeklinde gösteriyor.

Antibiyotiklerin yüksek ateşe cevap vermemesi üzerine Limasol hastanesinden buraya nakledilen hasta, yaklaşık bir haftadan beri Makarios Hastanesi Pediatri Kliniği’nde tedavi görüyor.

Elias, çocuğun burada tedaviye cevap verdiğini, ateşinin hafiflediğini, klinik durumunun iyileştiğini, hastanede gözlem altında tutulacağını ve sağlık durumu bu şekilde giderse birkaç gün içinde taburcu edilebileceğini belirtti.