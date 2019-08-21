‘Dörtlü Koalisyon Hükümeti’ Başbakanı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, elektriğe yatırım konusunda çelişkili açıklamalara dikkat çekti.

Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)’e yeni jeneratör konusunda, UBP-HP Hükümeti’nden iki yetkilinin, birbiriyle çelişkili iki farklı açıklama yaptığını belirtti.

Tufan Erhürman şu değerlendirmeyi yaptı:

Dörtlü koalisyon hükümeti döneminde muhalefet hemen her gün ortakların açıklamaları arasında çelişki bulmaya, bulamazsa yaratmaya çalışırdı. İkili koalisyon hükümeti kurulduktan sonra birçok konuda çelişkilerle karşılaşılmasına karşın biz benzer bir çaba içerisine girmeyi gerekli bulmadık ve uyumun sağlanmasını bekledik. Ama her yeni konuda farklı sesler duymaya devam ediyoruz.

Bugün de ortaklardan birine mensup bir bakan KIB-TEK’te yeni jeneratör alımını gerekli görmediğini söylerken, diğer ortağın bir yetkilisi jeneratör alımı konusunda tavırlarının değişmediğini, “aksi bilimsel veri ve raporla ispatlanmadıkça” jeneratörlerin alınması gerektiğini düşündüklerini belirtti. Ortakların geliştirdiği, ülkeyi yönetirken “meseleleri kamuoyu üzerinden müzakere etme tarzı”nı anlamak gerçekten güç…