Lefkoşa Sanayi bölgesinde Merkezi Cezaevi’ne giden yolda oluşan çukurlar, sağanak yağmur nedeniyle araçlar için ‘tuzak’ tehdidi oluşturuyor.

Her yağmur yağdığında adeta gölete dönüşen yolu dün sabah saatlerinde geçmeye çalışan Ecevit Arifoğlu yönetimindeki ZHU 712 plakalı araç, sular için mahsur kaldı.

Ecevit Arifoğlu yönetimindeki araç dün sabah saatlerinde Lefkoşa Sanayi bölgesinde Merkezi Cezaevi’ne giden ve her yağmur yağdığında gölete dönüşen yoldaki çukura gömüldü, itfaiye yardımıyla kurtarıldı…

İtfaiye yardıma koştu!

Yol içerisindeki çukura saplanan ve bir türlü saplandığı çukurdan çıkamayan Arifoğlu’nun yardımına ise itfaiye ekipleri koştu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede Arifoğlu’nun aracını kurtardı.

Kurtarma işlemi sırasında, bazı araçların adeta bataklığa dönen suların içerisinden geçmeye devam etmesi de dikkat çekti.

Yılbaşından itibaren aynı yolda 4-5 araç…

Öte yandan itfaiye ekipleri, yılbaşından beridir aynı yolda kurtardıkları araç sayısının 4 veya 5 olduğunu söyledi.

Kurtarma çalışmalarına şahit olan bazı sürücüler ise söz konusu yola bir türlü çare bulunamamasından dert yandı.

FOTOĞRAFLAR: Ayşe GÜLER