Fehime ALASYA

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile ‘Beyaz Ev’ olarak bilinen askeri tesiste, öğlen yemeğinde bir araya gelen Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri, yemeğin içeriğiyle ilgili bilgi paylaşmazken, seçimler dahil ‘siyaset’ konuşulduğunu ifade etti. Büyükelçi ile yemekli toplantıda bulunan Ekonomi Bakanı ve UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, “Her türlü seçimi konuştuk” dedi.



Yemeğe katılan vekiller, YENİDÜZEN’in sorularına yanıt verdi. Bazı soruları cevaplamaktan kaçınan vekiller, “Siyasetçinin olduğu yerde siyaset konuşulur” görüşünü paylaştı.

Büyükelçi ile gerçekleşen yemekli toplantıda bulunan Ekonomi Bakanı ve UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, “Yemekte Mavi Vatan, Kıbrıs sorunu ve seçimi konuştuk. Siyasilerin olduğu bir yerde tabi ki siyaset de konuşuldu” ifadelerini kullandı.

Taçoy, “Cumhurbaşkanlığı mı? Erken Seçimi mi konuştunuz?” sorusuna da “Her türlü seçimi konuştuk” cevabını verdi.

Lefkoşa Milletvekili - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ise “Özel bir yemek yendi, sohbet ettik” dedi.

Sucuoğlu, neden sadece belli UBP’li isimlerin yemeğe çağrıldığına ilişkin sorulan soruya karşın ise “Hepsi de çağrılacak, herkesle görüşecek, sadece bize yönelik değildi. Kapasite itibariyle kalabalık oluşturmamak gerekiyor. 7-8 kişilik bir yemekti, dolayısıyla diğer arkadaşlar da çağrılacak.” ifadelerini kullandı.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri bazı Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri ile Girne'de bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Beyaz Ev'de öğlen yemeğine katılmıştı. Kamuoyunun gündemine gelen yemek ‘Elçi’den UBP’nin küslerine yemek’ başlığıyla YENİDÜZEN’in manşetinde yer almıştı.

Söz konusu yemeğe; Ulusal Birlik Partisi milletvekillerinin, Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, Girne Milletvekili Ünal Üstel, Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, Mağusa Milletvekili Sunat Atun, Lefkoşa Milletvekili - Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Lefkoşa Milletvekili - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu olduğu öğrenilmişti.

Taçoy: “Her türlü seçimi konuştuk”

Büyükelçi ile gerçekleşen yemekli toplantıda bulunan Ekonomi Bakanı ve UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, yemekle ilgili Kanal SİM’e konuştu. “Büyükelçi ile ilk kez yemek yemedik, sürekli bu gibi yemeklerle bir araya geliyoruz” diyen Taçoy, “Bu kez bizi Büyükelçi davet etti” şeklinde konuştu. “Yemekte Mavi Vatan, Kıbrıs sorunu ve seçimi konuştuk. Siyasilerin olduğu bir yerde tabi ki siyaset de konuşuldu” diyen Hasan Taçoy, “Cumhurbaşkanlığı mı? Erken Seçimi mi konuştunuz?” sorusuna da “Her türlü seçimi konuştuk” cevabını verdi.

Çarşamba günü bu yemeğin yapıldığını ifade eden Taçoy, dün de benzer şekilde toplantı yapıldığı yönündeki iddiaları reddetti.

Taçoy, diğer partililerin de çağrılacağı yönündeki söylemi ise “Ortada böyle bir durum yok, bu rutin yapılan bir yemek değildi.” değerlendirmesinde bulundu.

Resmiye Canaltay: “Günlük konular ve siyasetten konuştuk”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile öğlen yemeğine katıldığını ifade eden Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, ülkenin gündemine dair konular konuşulduğunu dile getirdi.

Canlatay, “Bir davet geldi, gittik, günlük konuları konuştuk. Tabi ki her zaman siyasetçilerin olduğu yerde siyaset de oluyor, siyasetten de konuştuk ve ayrıldık.” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu: “Hepsi de çağrılacak, herkesle görüşecek”

Lefkoşa Milletvekili - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yapılan öğlen yemeğinin içeriğiyle ilgili “Özel bir yemek yendi, sohbet ettik” dedi.

Siyaset konuşulduğuna ilişkin de yorum yapmayan Sucuoğlu, “Normal bir sohbetti” dedi.

Sucuoğlu, neden sadece belli UBP’li isimlerin yemeğe çağrıldığına ilişkin sorulan soruya karşın ise “Hepsi de çağrılacak, herkesle görüşecek, sadece bize yönelik değildi. Kapasite itibariyle kalabalık oluşturmamak gerekiyor. 7-8 kişilik bir yemekti, dolayısıyla diğer arkadaşlar da çağrılacak.” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, “Başka partililerle, başka vekillerle görüşülecek mi onu bilemiyorum” dedi.

Gürçağ ve Üstel yorum yapmadı, Atun’a ulaşılamadı

Girne Milletvekili Ünal Üstel, bu konuda açıklama yapmadı. Üstel, “Bu konuda konuşmak bize yakışmaz” dedi. Yemekle ilgili konuşmayacağını dile getiren bir diğer isim ise Girne Milletvekili İzlem Gürçağ oldu. Gürçağ, “Siyasetçilerin olduğu yerde siyasetin konuşulmaması olmaz zaten” dedi. Mağusa Milletvekili Sunat Atun’a ise ulaşmak mümkün olmadı.