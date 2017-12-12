“Her türlü eleştiriye açığız ancak...”

Cumhuriyet Kupası finalinde yaşanan olaylar sonrasında Ceza Kurulu’nun aldığı kararlara itiraz yolunun açık olduğunu belirten KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, her türlü eleştiriye açık olduklarını ancak hakaret boyutuna varan kişisel saldırılara hukuk yolu ile cevap verileceğinini belirtti

KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği son Yönetim Kurulu Toplantısı’nda gündemdeki konuları değerlendirdi. Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Kupası finalinde yaşanan olaylar sonrası Ceza Kurulu’nun aldığı karara itiraz yolu açık olduğu vurgulandı. Ülkede yürürlükte olan Basketbol Federasyonu Tüzüğü’nün tadilatına ihtiyaç duyulduğunun farkında olunduğunun da belirtildiği açıklamada, bununla ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Alınan kararda, federasyon yönetiminin eleştirilere açık olduğu açıklanırken, hakaret boyutuna varan kişisel saldırılara hukuk yolu ile cevap verileceğinin de altı çizildi.

“Gözlemci uygulaması hayata geçiriliyor”

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: “Basketbolumuzun ortak değer olduğunun unutan ve federasyona yıpratacak şekilde yorumlar yapanlar, aslında kendi kendilerine zarar vermektedir. Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak yasa, tüzük, yönetmelik ve yönerge dışı kararlar içinde olamayız. Yeni yönetim kurul olarak ulaşmak istediğimiz hedefler bulunmaktadır ve hiçbir zaman küçük hesaplar içinde olmayacağız. Bunlara bir örnek, Türkiye Basketbol Federasyonu ile yüksek düzeyde oluşturulan çalışma grubunu verebiliriz. Hedeflerimizin başında Kıbrıs Türk basketbolunu geliştirmek ve dünya standartlarında oynanmasını sağlamak yer alırken, bu amaç uğrunda her kulübe aynı mesafede adil bir noktada yer almaktayız. Maçların üç farklı raporlama ve değerlendirme sürecinde olabilmesi için federasyon olarak, maç gözlemcisi uygulamasını hayata geçiriyoruz. Bunun yanında maç görüntüleri de daha etkin şekilde incelemeye alınacaktır.”