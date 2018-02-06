Her Şeyin Başı Sağlık...

Sevgili dostlar; bildiğiniz gibi çok zor ama bir o kadar da kutsal olan Sağlık Bakanlığı görevine atandım. Rayına girememiş sağlık sistemimizin ıslahı için şimdiye dek yazdıklarım, söylediklerim, harcadığım çaba belgeleriyle ortadadır. “Hadi öyleyse gel o ıslahatı yap da görelim” durumu ortaya çıkınca, tabii ki görevden ve sorumluluktan kaçınılamazdı.

Sağlıkta çok uzun yıllardır süregelen sistemsizlik nedeniyle maalesef sağlığın sunumunda, hastalarımızın kaliteli sağlık hizmetine erişiminde zaman zaman ciddi aksaklıklar yaşanmaktadır.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve görev aldığım diğer sağlık örgütlerinde arkadaşlarımla birlikte sağlık sisteminin düzeltilmesi ve yeniden organize olması için çeşitli öneriler sunduk, yapıcı eleştiriler yaptık. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kamuda ve özelde daha kaliteli bir sağlık sunumu için yaptığımız bu önerileri hayata geçirme zamanıdır diye düşünüyorum...

Değerli dostlar; gerek insan, gerekse mali kaynakları kıt, çok özel konumda minicik bir ülkeyiz. Sorunları, özellikle de kronikleşmiş sorunları çözmek için ciddi işbirliğine ihtiyacımız vardır. İnsan ve cihaz kaynaklarımızı çok iyi tespit edip en verimli şekilde kullanmak zorundayız. Gerek kamuda, gerekse özelde denetim ve disiplin başarı için olmazsa olmazdır. Sağlığı kalite kontrolden geçirmek ve standardize etmek zorundayız. Aksayan yanlar olsa da, bunları düzeltene kadar var olan yasaları uygulamak zorundayız.

Hedefimiz ülkedeki tüm sağlık hizmetlerini kayıt altına almak ve Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar her yurttaşın kaliteli sağlık hizmetine eşit oranda ulaşımını sağlamaktır.

Sağlık çalışanlarımızın yasal mevzuattaki açmazlar nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığının farkındayız.

Hastalarımızın bu çağda Hasta Hakları Yasası’nın olmamasının burukluğunu hissettiklerini de biliyoruz.

Engellilerimizin ve yaşlılarımızın hizmetlere ulaşmada ciddi sıkıntıları var.

Ruh sağlığı ve uyuşturucu bağımlılarımızın sorunlarını çoğu zaman halının altına süpürmeye devam ediyoruz.

Devlet hastanemizde hastalarımız hâlâ daha çağ dışı koğuşlarda hizmet almak zorunda.

Sağlığın finansmanında maalesef kurulamayan sistem nedeniyle sağlık için yapılan kesintiler sağlığa dönememektedir… Genel sağlık sigortası yıllardır sürekli ağzımızda çiğnediğimiz, ama bir türlü başaramadığımız bir hayal durumunda.

Sürekli olarak “her şeyin başı sağlık” dememize rağmen, devlet politikalarımızda da bir türlü sağlığı önceliklerimiz arasına koyamadık. Genel bütçeden sağlığa ayırdığımız pay hep olması gerekenin çok altında kaldı.

Kanserden, yüksek tansiyondan, kalp hastalıklarından, obezite ve daha bir çok hastalıktan hepimiz kırılırken, maalesef koruyucu sağlık hizmetlerimize yeterli önemi veremedik.

Değerli dostlar; sağlıkta bunlar gibi daha yığınla sorun bizi beklemektedir. Hedefimiz çok kısa bir süre içinde organize edeceğimiz işi bilen bir ekiple kolları sıvamaktır. Sorunları da, çözümlerini de biliyoruz. Yapmamız gereken ortaya kararlılıkla irade koymaktır.

Bakanlık görevim açıklandıktan sonra çok sayıda telefon ve mesaj aldım. Bazılarına cevap verebildim, bazılarına ise veremedim. İleriki günlerde mutlaka hepsine geri döneceğim. Bana verdiğiniz manevi destek ve güven için hepinize yürekten teşekkür ederim. Ancak sizlerden ricam sırf tebrik için Bakanlığa gelmeyin. Çiçek göndermeyin. Biz orada hepimiz için çok gerekli olan sağlıktaki dönüşümü yapmak adına çok ama çok çalışmak durumundayız... Ama bilin ki, herhangi bir sağlık sorununuz varsa, ben ve ekibim her zaman telefonun ucunda ve bakanlıkta sorunlarınızı çözmek için sizleri bekliyor olacağız.

Dediğim gibi sevgili dostlarım zor bir göreve başımızı ve yüreğimizi koyduk. Hedefe kilitleneceğiz. Bu nedenle bakanlık görevim süresince bu köşeden sizlere seslenemeyeceğim. Sonrasında ille ki yine yazının ve edebiyatın büyüsünde buluşacağız.

Sevgiyle kalın...