“Her şey yolunda gidiyor”

Hüseyin KIRAL

Kısa bir süre önce Küçük Kaymaklı’dan izin alarak Türkiye Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Alibeyköy’e denenmeye giden ve sonrasında da imza atan Kıbrıslı Türk oyuncu Ufuk Şimşek, YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. Başarılı kaleci, çalışmaların çok iyi geçtiğini ve orada mutlu olduğunu söyledi.

Şimşek: “Orada futbolcu olduğumu hissettim”

Ufuk Şimşek, çalışmaların son sürat devam ettiğini belirterek, daha şimdiden bile çok yol kat edildiğini söyledi. Daha çok güçlendiğini ve futbolcu olduğunu hissettiğini aktaran Şimşek, şu anda gayet mutlu olduğunu ve takımında kendisiyle her konuda ilgilendiğini ifade etti. Ufuk Şimşek, takımın projelerinin çok iyi olduğunu ve kesinlikle şampiyonluğu hedeflediklerini de ekledi.

“Kaymaklı camiasına teşekkür ederim…”

Aktif futbol hayatına Türkiye’de BAL Ligi ekiplerinden Alibeyköy takımında devam eden Ufuk Şimşek, Küçük Kaymaklı yöneticilerine önünü açtıkları için teşekkür etti. Şimşek; “Takım gerçekten çok iyi, şampiyonluk hedefleri var, umarım şampiyon oluruz. Profesyonelliğe imza atma şansım var. Bunu da değerlendirmek isterim. İlk aşamada denenme olduğunu biliyordum ama imza aşamasına da çok yakındı. Çünkü kulüp yetkilileri beni daha önceden izlemişlerdi. Gittiğimde beni tatmin edebilecek rakamlardan ve projelerden bahsettiler. Bu yüzden gitmeden önce ben hocalarıma bu konuları konuşmuştum. Onlar da bunu anlayışla karşıladılar. Onlara da buradan benim önümü açtıkları için teşekkür ediyorum” dedi.