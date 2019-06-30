“Her şey tamamen organik”

Yeşilırmaklı üretici ve iş kadını Nursel Ekici, tamamen organik sebzeler ve meyveler üretiyor. Ekici, ürünlerinin çok beğenilmesi sonucu Lefkoşa’da bir market açmış…

Dila ŞİMŞEK

Elli sekiz yaşındaki üretici ve iş kadını Nursel Ekici, tamamen organik sebze ve meyve üretimi yapıyor. Yeşilırmak’taki Erson Hocanın Organik Çiftliği isimli çiftlik ve butik otelin sahibi Ekici, 2005 yılından beri sertifikalı olarak organik üretimde bulunuyor.

Zamanında eşi ile birlikte, çiftliğin hazırlığını yapan ve organik tarım alanında dersler alan Ekici, eşini kaybetmesi üzerine onun anısına, çiftliğe “Erson Hocanın” adını vermiş.

“Müşterilerim, bir pazar oluşturmamı istiyordu”

Çiftlikte hem üretimini yapıp, hem de işletmesini sağlayan Ekici, Kıbrıs’ın kuzeyindeki ilk kadın organik üretici olduğunu kaydediyor. “Benim zaten bir müşteri kitlem vardı, bir pazar oluşturmam için ısrarla talepte bulundular… Ben de, müşterilerim ile aramda tüccar olmadan onlara hizmet vermek istedim. Böylece, geçtiğimiz Kasım ayında Erson Hocanın Organik Marketi’ni Lefkoşa’da açtım” diyor.

“Maalesef günümüzde her şey katkı maddesiyle yapılıyor”

Güneyden Yeşilırmak’a taşınan Ekici, eşinin ve kendisinin, katkı gıdası olmayan, ilaçsız ürünleri yararlı bulduklarını ve insanlara da bunu sunmak istediklerini dile getiriyor. Bu sebeple bu işe gönül veren Ekici, ürünlerine tamamen güvendiğini söylüyor. “Birçok insan tebrik etti… Maalesef günümüzde her şey katkı maddesiyle yapılıyor. İnsanların güvenebileceği bir tüketim şekline ihtiyaç vardı…” şeklinde anlatıyor.

“Tüm temennim, insanlar bize ve yaptığımız işe güveniyor ve bu güveni sarsmamaktır”

Ekici, sebze ve meyvenin yanı sıra birçok pekmez, yağ ve zeytin üretimi yaptıklarını da ekliyor. Ekici sözlerine şöyle devam ediyor: “Tüm temennim, insanlar bize ve yaptığımız işe güveniyor ve bu güveni sarsmamaktır. Üretim çok zor bir aşamadır ve çok emek ister. İnsanlara en iyi hizmeti, oldukça uygun fiyatla sunuyoruz ve dileğimiz marketimizin de büyümesidir”