HER ŞEY NORMAL (!)
Karantina koşullarının gevşetilmesi ve hayatın ‘normal’ ritmine dönmeye başlamasıyla gündemde öne çıkan haberler de ‘normalleşmeye’ başladı. Son 5 günün gündeminden öne çıkan ‘normalleri’ derledik.
Karantina koşullarının gevşetilmesi ve hayatın ‘normal’ ritmine dönmeye başlamasıyla gündemde öne çıkan haberler de ‘normalleşmeye’ başladı. Son 5 günün gündeminden öne çıkan ‘normalleri’ derledik.
1. Tır devrildi, trafik aksadı
Pazartesi günü Lefkoşa Sanayi Bölgesi girişinde Atatürk Spor Salonu trafik ışıklarında devrilen tır, korkuya neden oldu, bölgedeki trafik aksadı...
2. Kadına şiddet
Lefkoşa’da tartıştığı sevgilisini "ciddi şekilde darp ettiği" açıklanan şarkıcı, müzisyen, radyo-tv program yapımcısı T.A dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Tanınmış şarkıcının “darp ettiği” belirtilen sevgilisi S.C’ye de “vahim zarar”dan dava okundu. S.C’nin yüzündeki morluklar mahkeme girişinde dikkat çekti.
3. Belediye başkanı sahtekarlıktan tutuklandı
Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ile H.S ve A.B.S “Sahte belge düzenleme, tedavüle sürme, başkasının kimliğine bürünme ve sahtekarlıkla para temini” suçlaması nedeniyle tutuklandı. (FOTO03)
4. Hurdalık cayır cayır yandı.
Haspolat'ta sanayi bölgesinde yer alan hurdalık bölgesinde öğle saatlerinde yangın çıktı
5. Kendi kendini vurdu
İskele’de 59 yaşındaki H.Ö., tasarrufunda bulundurduğu ruhsatsız tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.
6. MOBESE çalışmaları tekrar başladı
Türkiye’nin finanse ettiği ve ilk etapta Lefkoşa ile Girne’de toplam 892 kameranın yerleştirileceği Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi, gerekli kaynak sağlanır sağlanmaz, projeleri hazır olan diğer ilçelerde de kurulacak.
7.Ölümlü iş kazası
Mağusa limanında demirleyen gemide temizlik yaparken elektrik akımına kapılan Mısır uyruklu Ahmed Mohamed Hassan YOUSSEF (E-23) ve Suriye uyruklu Hosin ALOTHMAN (E-26) can verdi.
8. Sosyal mesafe hiçe sayıldı
Özellikle araç kayıt dairesi ve hastane gibi mekanlar önünde bekleyen insanlar sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu hiçe saydı.
9.Koyunları Bakan karşıladı
Türkiye’den ülkemize gelen damızlık koyunları, Tarım Bakanı Dursun Oğuz karşıladı.
10.Başkanlık tartışması yeniden alevlendi
Ara ara gündeme gelen ve sonuçsuz tartışmaları da beraberinde getiren ‘Başkanlık sistemine geçilmesi’ tartışması yeniden alevlendi. Özellikle sosyal medyada ‘Başkanlık sistemini’ destekleyenler ile desteklemeyenler arasında kamplaşma oluştu.