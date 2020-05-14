HER ŞEY NORMAL (!)

Karantina koşullarının gevşetilmesi ve hayatın ‘normal’ ritmine dönmeye başlamasıyla gündemde öne çıkan haberler de ‘normalleşmeye’ başladı. Son 5 günün gündeminden öne çıkan ‘normalleri’ derledik.

1. Tır devrildi, trafik aksadı

Pazartesi günü Lefkoşa Sanayi Bölgesi girişinde Atatürk Spor Salonu trafik ışıklarında devrilen tır, korkuya neden oldu, bölgedeki trafik aksadı...

2. Kadına şiddet

Lefkoşa’da tartıştığı sevgilisini "ciddi şekilde darp ettiği" açıklanan şarkıcı, müzisyen, radyo-tv program yapımcısı T.A dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Tanınmış şarkıcının “darp ettiği” belirtilen sevgilisi S.C’ye de “vahim zarar”dan dava okundu. S.C’nin yüzündeki morluklar mahkeme girişinde dikkat çekti.

3. Belediye başkanı sahtekarlıktan tutuklandı

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ile H.S ve A.B.S “Sahte belge düzenleme, tedavüle sürme, başkasının kimliğine bürünme ve sahtekarlıkla para temini” suçlaması nedeniyle tutuklandı. (FOTO03)

4. Hurdalık cayır cayır yandı.

Haspolat'ta sanayi bölgesinde yer alan hurdalık bölgesinde öğle saatlerinde yangın çıktı

5. Kendi kendini vurdu

İskele’de 59 yaşındaki H.Ö., tasarrufunda bulundurduğu ruhsatsız tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.

6. MOBESE çalışmaları tekrar başladı

Türkiye’nin finanse ettiği ve ilk etapta Lefkoşa ile Girne’de toplam 892 kameranın yerleştirileceği Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi, gerekli kaynak sağlanır sağlanmaz, projeleri hazır olan diğer ilçelerde de kurulacak.

7.Ölümlü iş kazası

Mağusa limanında demirleyen gemide temizlik yaparken elektrik akımına kapılan Mısır uyruklu Ahmed Mohamed Hassan YOUSSEF (E-23) ve Suriye uyruklu Hosin ALOTHMAN (E-26) can verdi.

8. Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Özellikle araç kayıt dairesi ve hastane gibi mekanlar önünde bekleyen insanlar sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu hiçe saydı.

9.Koyunları Bakan karşıladı

Türkiye’den ülkemize gelen damızlık koyunları, Tarım Bakanı Dursun Oğuz karşıladı.

10.Başkanlık tartışması yeniden alevlendi

Ara ara gündeme gelen ve sonuçsuz tartışmaları da beraberinde getiren ‘Başkanlık sistemine geçilmesi’ tartışması yeniden alevlendi. Özellikle sosyal medyada ‘Başkanlık sistemini’ destekleyenler ile desteklemeyenler arasında kamplaşma oluştu.

