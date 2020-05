"Her restorana, kafeye zabıta mı koymak lazım?"

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan doktor Zafer Erdoğmuş, 'açılma' ve 'normalleşmeyle birlikte sosyal mesafe, maske takılması gibi kurallara uyulmadığını kaydederek, bir süre daha fedakarlık yapılması gerektiğini ifade etti.

İşte Dr. Erdoğmuş'un paylaşımı:

DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN!!

Mart 2020 den itibaren hayatımızın en uzun ve en korku dolu 2 ayını geçirdik. Penceremizin dışa açılan kolunu her tuttuğumuzda, kapı koluna , elektrik fişine dokunduğumuzda içimiz titredi, derin içimize çektiğimiz nefeste bile enfeksiyon kapma endişesi taşıdık. Hergece COVID’siz bir dünyaya uyanma umuduyla yattık ve sabah hayalkırıklığıyla yeni güne uyandık. Yazdık , çizdik, konuştuk ,sürekli eleştirdik, kusur aradık , testlere güvenmedik , alınan önlemleri beğenmedik. Ekonomik kaygılarımız oldu, işyerlerimiz kapandı, ödenemeyen krediler huzurumuzu kaçırdı, oturmaktan sıkıldı pekçoğumuz, işimizin çalışmanın , dışarda özgürce dolaşmanın kıymetini anladık SÖZÜMONA ! Geçsindi bugünler neler yapardık, her kurala uyar işyerlerimizi ayakta tutabilmek için her önlemi uygulardık!!

4 Mayıs’ta aşamalı olarak önlemler gevşetilmeye başlandı ; 2. Perde açılmıştı, artık toplumu oluşturan bireyler daha fazla sorumluluk almalıydı. Oysa; nerdeyse ilk günden itibaren ve ilk açılan işyerlerinde bile personel maske takmadı, gelen müşterilerinin maske takmasını zorunlu kılmadı, sosyal mesafeye uyulmasını sağlamadı. Aş derdiniz yokmuydu sizin, ödenmemiş faturalarınız, kiranız, çocuklarınızın okul taksitleri yokmuydu?

Maskeler nefes almayı zorlaştırıyordu, zaten havada biranda ısınmıştı . Haftalardır pozitif vaka da yoktu ülkemizde , COVID-19 bitti deniyordu, İtalya’da İngiltere’de ölüm oranları da azalmaya başlamıştı .. Ya Brezilya’da ve ABD’de? Brezilya’da ve ABD’de günden güne artan vaka ve ölüm sayılarına kör ve sağır olduk hepberaber..

Keşke her birey ; sağlığımıza, özgürlüğümüze ve ekonomik faydamıza olan bu süreci idrak etse , ve keşke denetime mümkün olduğunca az gerek kalsaydı. Her restorana , kafe’ye, işyerine zabıta mı koymak lazım 7/24 denetlemek için. Bir başkasının işine karşı titizliğini ve sorumluluğunu çok katı eleştirirken sıra bize geldiğinde kendi sorumluluklarımıza karşı neden duyarsızız? Restoran, cafe ve işyerlerinin önüne koyulan içeriği tam da bilinmeyen el dezefektanları bizi korumaktan çok uzak. Önümüzü tam olarak görebilmemiz için birsüre daha fedakarlık yapmamız gerekiyor, toplum olarak..Maske takmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Bu bir yaşam tarzı olmalı birsüreliğine . Alınan sözde önlemlerle açılımlar ; bende , DOSTLAR ALıŞVERİŞTE GÖRSÜN algısı yarattı. Yeniden izole olmak ilkine göre çok daha zor ve zedeleyici olacak acaba farkındamıyız?