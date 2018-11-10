Her puan altın değerinde
K-Pet Süper Lig’de 8’inci hafta maçları bugün, yarın ve pazartesi oynanacak
Süper Lig’de bugün dört, yarın üç ve pazartesi akşamı bir karşılaşma oynanacak. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında pazartesi akşamı ligin kayıpsız lideri Yenicami, son dört haftada aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Doğan Türk Birliği’ne konuk olacak.
Ligde bugün Mağusa Türk Gücü – Gençlik Gücü, Çetinkaya – Binatlı, Cihangir – Esentepe ve Lefke – Türk Ocağı maçları oynanacak. Yarın K.Kaymaklı – G.Birliği, Baf Ülkü Yurdu – Girne Halk Evi ve M. A. Yeşilova – Gönyeli maçlarının ardından pazartesi akşamı Doğan Türk Birliği – Yenicami karşılaşması ile hafta tamamlanacak.
Büyük çekişmenin yaşandığı K-Pet Birinci Lig’de ise bugün üç, yarın dört karşılaşma oynanacak. Program şöyle:
Bugün
K-Pet Süper Lig
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Mağusa TG – G. Gücü
Hüseyin Eyyüpler
Atatürk Stadı
Çetinkaya – Binatlı
Ali Özer
Cihangir Stadı
Cihangir – Esentepe
Osman Özpaşa
16 Ağustos Stadı
Lefke - Türk Ocağı
Serhan Şimşek
K-Pet Birinci Lig
Osman E. Mehmet Stadı
Y.Boğaziçi – Mormenekşe
Kerem Eran
N. Bağcıer Stadı
Düzkaya – Hamitköy
Emre Öztaşlı
Dörtyol Sahası
Mesarya – Karşıyaka
Mustafa Öztugay
11 Kasım Pazar
K-Pet Süper Lig
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K. Kaymaklı – G. Birliği
Mehmet Sezener
Üner Berkalp Stadı
Baf ÜY - Girne HE
Fehim Dayı
M. Hidayet Çağlar Stadı
Merit A. Yeşilova – Gönyeli
Serkan Durmaz
K-Pet Birinci Lig
M. Özkayım Stadı
Ozanköy – Yalova
Osman Küçük
Göçmenköy Stadı
Göçmenköy - Yonpaş Dumlupınar
Turgay Misk
M. Döveç Stadı
Çanakkale – Maraş
Zekai Töre
Eray Vudalı Stadı
Akova Vuda – Değirmenlik
İsfendiyar Açıksöz
Emek Stadı
Doğancı – B. Bağcıl
Hüseyin Özkan
12 Kasım Pazartesi
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Doğan TB – Yenicami
Utku Hamamcıoğlu
Not: Doğan Türk Birliği – Yenicami maçı 18.00’de, diğer karşılaşmalar 14.30’da başlayacak