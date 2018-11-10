Her puan altın değerinde

Süper Lig’de bugün dört, yarın üç ve pazartesi akşamı bir karşılaşma oynanacak. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında pazartesi akşamı ligin kayıpsız lideri Yenicami, son dört haftada aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Doğan Türk Birliği’ne konuk olacak.

Ligde bugün Mağusa Türk Gücü – Gençlik Gücü, Çetinkaya – Binatlı, Cihangir – Esentepe ve Lefke – Türk Ocağı maçları oynanacak. Yarın K.Kaymaklı – G.Birliği, Baf Ülkü Yurdu – Girne Halk Evi ve M. A. Yeşilova – Gönyeli maçlarının ardından pazartesi akşamı Doğan Türk Birliği – Yenicami karşılaşması ile hafta tamamlanacak.

Büyük çekişmenin yaşandığı K-Pet Birinci Lig’de ise bugün üç, yarın dört karşılaşma oynanacak. Program şöyle:

Bugün

K-Pet Süper Lig

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Mağusa TG – G. Gücü

Hüseyin Eyyüpler

Atatürk Stadı

Çetinkaya – Binatlı

Ali Özer

Cihangir Stadı

Cihangir – Esentepe

Osman Özpaşa

16 Ağustos Stadı

Lefke - Türk Ocağı

Serhan Şimşek

K-Pet Birinci Lig

Osman E. Mehmet Stadı

Y.Boğaziçi – Mormenekşe

Kerem Eran

N. Bağcıer Stadı

Düzkaya – Hamitköy

Emre Öztaşlı

Dörtyol Sahası

Mesarya – Karşıyaka

Mustafa Öztugay

11 Kasım Pazar

K-Pet Süper Lig

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K. Kaymaklı – G. Birliği

Mehmet Sezener

Üner Berkalp Stadı

Baf ÜY - Girne HE

Fehim Dayı

M. Hidayet Çağlar Stadı

Merit A. Yeşilova – Gönyeli

Serkan Durmaz

K-Pet Birinci Lig

M. Özkayım Stadı

Ozanköy – Yalova

Osman Küçük

Göçmenköy Stadı

Göçmenköy - Yonpaş Dumlupınar

Turgay Misk

M. Döveç Stadı

Çanakkale – Maraş

Zekai Töre

Eray Vudalı Stadı

Akova Vuda – Değirmenlik

İsfendiyar Açıksöz

Emek Stadı

Doğancı – B. Bağcıl

Hüseyin Özkan

12 Kasım Pazartesi

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı

Doğan TB – Yenicami

Utku Hamamcıoğlu

Not: Doğan Türk Birliği – Yenicami maçı 18.00’de, diğer karşılaşmalar 14.30’da başlayacak