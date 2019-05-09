Her mevsim ‘BİSİKLET’

Fehime ALASYA

Son yıllarda bisiklet kullanıcılarının arttığını anlatan Akcan Bisiklet Direktörü Ercem Akcan, hem sağlık hem de hobi amaçlı birçok yetişkinin bisiklet sürüşüne yoğun ilgi gösterdiğini anlattı. Akcan, Lefkoşa’da yapılan bisiklet yollarının buna olumlu etkisi olduğunu da ifade etti…

Özellikle sosyal sürücülerin trafikte bisiklet kullanırken, çeşitli kurallara uyması gerektiğinin altını çizen Akcan, bu yönde bazı bilgiler aktardı.

“Önce güvenlik” diyen Akcan, bisiklet sürüş ve trafik güvenlik kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini belirtti.

Bisiklet sürüşüne olan talebi anlatan Akcan; “Yazın hava sıcaklarından dolayı sosyal sürücülerin talebi düşüyor, bu işi profesyonel olarak yapan kişilerin ve çocukların talebi ise artıyor.

Bu tip sürücüler, eskiye nazaran çok arttı. Özellikle Gönyeli Yenikent yol güzergâhına yapılan uzun parkurlu bisiklet yolu ve Kızılbaş-Devpa’nın olduğu bölge buna çok büyük etken oldu. Bu iki yol bisiklet sürüşünün artmasında çok büyük etken oldu. Rotası o yol üzerinde olan insanlar, evleri, iş yerlerine bağlantılı olarak bu yolları çok fazla günlük yaşamında kullanıyor.

Bu yolların arttırılması halinde, daha uzun parkurlu parklar ile talep çok daha fazla olacak. İnsanlar daha rahat bisiklet kullanabilecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yapmış olduğu bisiklet istasyonları ise bence öğrenciye yönelik güzel bir uygulama. Bunun da bisiklet sürüşünün artmasında olumlu etkisi var.” dedi.

FİYATLAR KULLANIM AMACINA GÖRE DEĞİŞİYOR…

Kullanım amacına göre bisiklet fiyatlarının değişkenlik gösterdiğini anlatan Akcan, 600 TL’den başlayan fiyatlarla tüm yetişkinlerin bisiklet sahibi olabileceğine değindi.

Akcan, “Sosyal sürücüler için 600 TL’den başlayan normal bisikletler, aparatlarıyla birlikte 850 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Bu işi daha profesyonel yapan, daha uzun yollar kat eden sürücüler için de 400 Euro ve üzeri, yani 2 bin 400 TL ve üzerine çıkabiliyor.” dedi.

“KULLANICI RAKAMLARI ÇOK ARTTI”

Son dönemlerde özellikle yetişkinlerde bisiklet kullanımının arttığını anlatan Akcan, bunun hem hobi hem de sağlık açısından yaygınlaştığını ifade etti.

“Çocuklar bisiklet kullanımında her zaman başrol oynayan bireylerin başındadır. Fakat son dönemlerde sosyal sürücüler, yani çocuklar değil de yetişkinlerin de bisiklet kullanımı epey arttı. Sporcu kitlesi ise her zaman var” diyen Akcan, insanlardaki bilincin son yıllarda çok arttığını anlattı.

Akcan, “Hem spor açısından hem de ekonomik açıdan bu işi keyfe döken de sağlık için uğraşan da her alanda kullanım ve bilinç çok yaygınlaştı. Kullanıcı rakamları çok arttı” dedi.

“ÖNCE GÜVENLİK”

Bisiklet sürücülerinin güvenliğine dikkat etmesi gerektiğini anlatan Akcan, “Sürücüler, kıyafetlerine, giyim setlerine, zil, ışık, fosfor ve bunlar gibi bisiklet aparatlarına çok dikkat etmelidir.” dedi.

Akcan, “Mutlaka kask ve eldiven takılmalı, yola çıkmadan önce yine mutlaka lastiklerin havasını, frenleri ve vites gibi önemli donanımların durumunu kontrol etmeliyiz, bisikletin arkasına ve önüne ışık takmalı, açık renk kıyafetler giymeliyiz. Bisiklet kullanırken müzik dinlemek, telefonla konuşmak yola vereceğimiz dikkatten çalacağı için önerilmez. Bu tür bir hareket çevreden gelecek uyarı sinyallerini de duymamızı engelleyecektir. Kulaklar da, göz kadar tehlikeleri fark etmede önemlidir. Arkanızdaki bir motor sesi, bir bağırış işimizi kolaylaştıracaktır. Park etmiş araçlara ve bulunduğunuz yola çıkan yollara bakıp olası tehlikeleri öngörmeye çalışmalıyız.

Hız kesme tümseklerine, yollardaki çukurlara ve özellikle yağmur için yapılmış rögar kapaklarına karşı tetikte olmakta ve dikkatli olmakta fayda var.

Dönüşlerde kolumuzla döneceğiniz yolu göstererek ‘sinyal’ verelim.”