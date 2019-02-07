Hüseyin Kıral

K-Pet Süper Lig’in ikinci yarısına Türk Ocağı karşısında aldığı 3-0’lık derbi galibiyeti ile başlayan Doğan Türk Birliği’nde camia devreye iyi başlanılmasından dolayı memnun. Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, derbi galibiyetinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ligin uzun bir maraton olduğunu, her maçın final niteliğinde olduğunu belirtti.

Oshan: “Pazartesi akşamını camiamızla birlikte çok mutlu geçirdik”

K-Pet Süper Lig’in 16’ncı haftasında Türk Ocağı karşısında alınan 3-0’lık derbi galibiyetini değerlendiren Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, elde edilen galibiyeti “Memnun edici” olarak nitelendirdi. Deneyimli teknik adam “Derbide galip gelmek bizim için sevindirici. Hem şampiyonluk yolunda yara almadık hem güzel bir futbolla de derbinin ikinci ayağın kazandık” dedi. “Skorun da 3-0 olması bizim için güzel oldu” diyen Oshan, “Pazartesi akşamını camiamızla birlikte çok mutlu geçirdik” ifadelerini kullandı.

Oshan, “Güzel bir futbolla derbide 3-0 galip geldik. Pazartesi akşamını camiamızla çok mutlu geçirdik. Maraton uzun, her maç final. Binatlı maçına da bu mantalite ile hazırlanacağız”

“Maraton uzun”

Ligde önce Binatlı deplasmanı, ardından önümüzdeki hafta içerisinde kupada Lefke’ye konuk olacaklarını, sonra da Gönyeli ile ligde karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Caner Oshan, “Maraton uzun, her maç final” dedi. “Puan cetvelinde 3’üncü sıradayız. Liderin 5 puan gerisindeyiz. Her maçı kazanmamız gerekiyor” diyen Oshan, “Binatlı maçına da bu mantalite ile, final havasında hazırlanacağız. Sonra kupadaki Lefke maçına bakacağız” açıklamasını yaptı. Sakatlığı bulunan Çağrı Kıral’ın düzeldiğini, Bayram’ın sakatlığının bulunduğunu belirten Oshan, “Elimizdeki en iyi kadroyu sahaya sürmeye çalışacağız” dedi.