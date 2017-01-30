“Her Kadına Bir Harf Ol” projesi ilgi gördü

Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği (GEKAD) ‘Her Kadına Bir Harf Ol’ projesini büyük bir katılımla gerçekleşen kitap günü etkinliği ile başlattı.

GEKAD, Okuma-Yazma bilmeyen kadınlara okuma-yazma kurslarının ve ihtiyaçlı kadınlara yabancı dil kurslarının açılacağı, ilkokul, ortaokul veya lise eğitimini tamamlayamamış kadınlara, eğitimlerinin tamamlanması için destek verileceği, eğitim ve kültür ağırlıklı projesi ‘Her Kadına Bir Harf Ol’ projesini hayata geçirmek için düzenlediği ilk etkinliğini büyük bir katılım ile gerçekleştirdi.

Saydam Berberoğlu Kırtasiye, Deniz Plaza ve Rüstem Kitabevi’nin katkılarıyla gerçekleşen kitap gününe, çok sayıda kitap sever ilgi gösterdi. Kıbrıslı Kadın Yazar Dr. Filiz Besim’in sunumu ve imzalı kitapları büyük ilgi ve beğeni topladı. Dr. Filiz Besim ‘Her Kadına Bir Harf Ol’ Projesinin çok anlamlı ve gerekli bir proje olduğunu ve GEKAD’ın oluşumunun ülkemize zenginlik kattığını söyledi ve GEKAD’a kendisini davet ettikleri için teşekkürlerini sundu. Suriyeli Dil Bilimci Professör Thana Hmidani ile yapılan söyleşide ise duygu dolu anlar yaşandı.

GEKAD Kurucu ve Genel Başkanı Hatiç Kürşad, bu projenin uzun soluklu bir proje olduğunu ve daha yolun başında olduklarını söylerken, başta Saydam Berberoğlu Kırtasiye, Deniz Plaza ve Rüstem Kitabevi olmak üzere, etkinliğe ve de projeye katkıda bulunan Dr. Filiz Besim, Thana Hmidani ve katılımcılara dernek olarak minnet duyduklarını belirtti.