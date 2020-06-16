“Her işin başı sevgidir”

DİLA ŞİMŞEK

29 yaşındaki ilkokul öğretmeni Emre Şaşmacıoğlu, 2013’te Atatürk Öğretmen Akademisi’nden mezun olup askerliğe gittikten sonra Güzelyurt’ta mesleğine başladı.

Öğrencilerine temel derslerin yanı sıra, çevre bilinci gibi sorumlulukları da aşılamayı kendine görev edinen Şaşmacıoğlu, hem ülkede hem de yurtdışında çevresel etkinliklerde girişimlerde bulunarak yer almaya başladı...

Arkadaşlarıyla Brothers Team isimli bir futbol takımı altına buluşup, bunu sosyal sorumluluk etkinliklerine de taşıyan Şaşmacıoğlu, shail temizliği, yardımlar, fidanlama gibi birçok faaliyetlerde gönüllü olarak yer alıyor.

“Değişim ilk önce kendimizden başlamalıdır”

Şaşmacıoğlu, “Aralarında yakın arkadaşlarımın da bulunduğu bir grupla birkaç yıldan beridir yaptığımız halı saha maçlarımızda zaman geçtikçe fark ettik ki aslında sadece sporu ve futbolu seven kişilerden oluşan bir ekip değilmişiz. Çok süre geçmeden gördük ki yaşadığı yere daha faydalı olmanın kaygısını içerisinde taşıyan bir grup insanız aslında. Yalnız başına hareket etmek zordu. Ama birbirimize sağladığımız motivasyonla kendimizce bazı çalışmalarda bulunmaya başladık...” diye anlatmaya başlıyor. İnsanların dünyada ‘işleri yoluna koymak’ için başkalarını beklememesi ve değişimi kendilerinin başlatması gerektiğini savunuyor.

“Doğayı değiştirmek, doğayı sevmekle başlar”

Her işin başının sevgi olduğunu vurgulayan Şaşmacıoğlu, “İnsanı değiştirmek, insanı sevmekle başlar. Doğayı değiştirmek, doğayı sevmekle başlar. Bir çocuğu değiştirmek, önce o çocuğu sevmekle başlar. Biz de ekibimizdeki arkadaşlıktan öte sevgimizin verdiği ilhamla kendimize “Brothers Team” adını verip yola çıktık. Sevginin bize verdiği güç ile kapasitemiz çerçevesinde faydalı işlere imza atmaya çalışıyoruz” diyor.

Çeşitli konularda, mümkün olduğunca fazla sayıda toplanarak farkındalık yaratmak için adım attıklarını, seslerini duyurmaya çalıştıklarını söylüyor. Gündelik yaşamda karşılaştıkları sorunları ve belli konuları konuşarak, değiştirmek için ne yaptıklarını tartıştıklarını ve uygulamaya geçtiklerini anlatıyor...

“Kendimizi geliştirerek, çalışmaya devam etmek istiyoruz”

Şaşmacıoğlu, çevreye ve topluma karşı yaptıkları faaliyetlerde, iyi niyetin yanı sıra o konu hakkında bilinçli olmanın da önemini kaydediyor. Sözlerine ise şöyle devam ediyor: “Bu anlamda bizden çok daha kökleşmiş ve büyümüş olan, bilinç sahibi insanların oluşturduğu derneklerin ve diğer uzmanların yol gösterdiği şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar çevre temizliği konusunda, ağaçların önemi konusunda, sokak hayvanlarına yardım, kan bağışının önemi, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını korumanın önemi, kitap okuma alışkanlığını kazandırma, çocuklarımıza sevginin ve paylaşmanın önemini daha çok fark ettirme konusunda ve dar gelirli insanlarımızla dayanışmanın önemi konularında farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalarda bulunduk. Bu konularda ve üzerine eğilme imkanı bulacağımız diğer konularda çalışmalarımıza devam etmeyi hedefliyoruz...”

En büyük hayalimiz, toplumumuzun belli konularda duyarlılığının ve bilincinin arttığını görmektir. Ardından ihtiyacımız olan dönüşümün kendiliğinden gerçekleşeceğine gönülden inanıyoruz.

Hepimiz kendimizce zor hayatlar yaşıyoruz. Gerek ekonomik kaygılar, gerekse ailevi veya özel meseleler bizi farklı problemlere eğilmekten alıkoyabiliyor. Fakat yapacağımız en küçük bir olumlu davranış bile dönüşüme katkı koyacaktır. Örneğin, belki çıkıp çöp toplayacak zamanımız olmayabilir. Ama sadece yere çöp atmaktan vazgeçmek bile tek başına çok büyük bir adımdır. Unutmayalım ki değişim ancak biz kendimizi değiştirdiğimiz zaman mümkün olacaktır. Daha güzel günlere tüm toplum olarak yürüyebilmek hayaliyle, herkese sağlıklı, mutlu ve iyilik dolu günler dilerim.