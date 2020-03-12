BM Kıbrıs Barış Gücü Sözcülüğü (UNFICYP) Kıbrıs'ın kuzeyi ve güneyinin birbirlerini bilgilendirerek halk sağlığıyla ilgili olağanüstü durum olan Covid-19’la iş birliği içeride mücadeleye devam etmeleri çağrısında bulundu.

BM Kıbrıs Barış Gücü Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bu bağlamda her iki tarafı da desteklemeye hazırız” denildi.

Kıbrıs’ta Coronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında 2 geçiş kapısının daha geçici olarak kapatılması kararıyla ilgili olarak bilgilendirildikleri kaydedilen açıklamada, Liderler ’in 3 Şubat’ta İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi üyeleriyle Ledra Palas Otel’de bir araya gelerek Covid-19’un yayılmasına yönelik tedbirleri tartıştığı hatırlatıldı.