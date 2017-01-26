Her hafta onlarca ‘istisnai’ yurttaşlık…

UBP-DP Azınlık Hükümeti ‘istisnai’ maddesi altında her toplantıda onlarca yeni yurttaşlık kararı alıyor. Müzakere heyetine yakın kaynakların yorumu: Kıbrıs müzakerelerinde “tüm KKTC vatandaşlarının Birleşik Federal Kıbrıs’ın da yurttaşı olacağı” prensibini tehlike altında bırakıyor, liderliğin elini zayıflatıyorlar



‘İstisnai’ yurttaşlıkta ülke ikamet koşulu aranmıyor, gerekçe gösterilmiyor. Son 6 ayda 127 kişiye böylece yurttaşlık verildi, bu isimlerin eş ve çocukları da yurttaşlık statüsü kazandı.



‘İstisnai olarak yurttaşlığa alınma’ kapsamındaki 9 (1) (B) ve 9 (1) (C) maddelerine göre “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yerleşmeye karar verdiğini davranışı ile teyit etmiş olmalıdır” koşulu dahi gözetilmiyor.



Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan yurttaşlıklar bilinirken, "bakanlık kararıyla" yapılanlar ve Resmi Gazete'de yayınlanmayanlar ise hiç bilinmiyor. Resmi açıklama yok.



‘Yeni Yurttaşlık Yasası’ gündeme getirilmezken, müzakere süreci içerisinde yapılan ‘istisnai’ işlemler, ülkede hakkıyla yurttaş olanların geleceği açısından da risk yaratıyor.



Ayşe GÜLER



UBP-DP Azınlık Hükümeti “istisnai” maddesi altında her Bakanlar Kurulu toplantında onlarca yeni yurttaşlık veriyor.

Yurttaşlık Yasası’nın “İstisnai Olarak Yurttaşlığa Alınma”yı maddesine dayandırılan kararlarda ikamet koşullu aranmıyor, ülkede ne kadar süre çalıştığı ya da ikamet ettiğine bakılmıyor, hatta “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yerleşmeye karar verdiğini davranışı ile teyit etmiş olmalıdır” koşulu dahi gözetilmiyor.

Yurttaşlık Yasası’nın 9 (1) (B) ve 9 (1) (C) maddeleri kapsamında yapılan bu işlemler, müzakere masasını da tedirgin ediyor.

Müzakere heyetine yakın kaynaklar, bu sürecin, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmelerde “tüm KKTC vatandaşlarının Birleşik Federal Kıbrıs’ın da yurttaşı olacağı” prensibini tehlikede bıraktığı endişelerini dile getiriyor.

‘Yeni Yurttaşlık Yasası’ hükümet tarafından gündeme getirilmezken, müzakere süreci içerisinde yapılan ‘istisnai’ işlemler, ülkede hakkıyla yurttaş olanların geleceği açısından da risk yaratıyor.



Bakanlar Kurulu’nun değişmez gündemi



UBP-DP Azınlık Hükümeti son 6 aylık süreçte, 83’ü koşullu, 44’ü koşulsuz olmak üzere toplamda 127 kişiyi yurttaşlığa aldı.

Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) taşınan 58 yurttaşlığın 15’i iptal edildi.

Bakanlar Kurulu, yargı süreci sonrasında Yurttaşlık Yasası’nın “İstisnai Olarak Yurttaşlığa Alınma” maddesini kullanmaya başladı, bir anlamda “zorunlu” diyerek ve “hiçbir gerekçe göstermeden” yurttaşlık dağıtımını sürdürdü.

‘Resmi Gazete’de yayımlanan yurttaşlıklar, sadece Bakanlar Kurulu kararı ile verilenler…

Bir de “Bakanlık onayı” ile yapılan yurttaşlıklar var. Toplam sayı konusunda resmi bir açıklama yok.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara, 2016 yılı Nisan ve Ağustos ayları arasındaki 5 aylık dönemde evlilikler ve çalışma izni yoluyla 433 kişiye vatandaşlık verildiğini açıklamıştı.

ULUÇAY: “HER HAFTA 45-50 YURTTAŞLIK”…Eski İçişleri Bakanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Bakanlar Kurulu kararı ile her hafta 40-50 arası yurttaşlık işlemi yapıldığını vurguladı, “Sayısı belli olmayan vatandaşlıklara doğru yol alıyoruz” şeklinde konuştu.





Uluçay: Her hafta 40-50



İçişleri eski Bakanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu kararı ile her hafta 40 ile 50 arası yeni yurttaşlık verdiğini söyledi, “Sayısı belli olmayan vatandaşlıklara doğru yol alıyoruz” dedi.

Şu anda yurttaşlık hakkı alabilmek için ‘11 ardışık çalışma izni’ olan yasal prosedürün ‘7 ardışık çalışma iznine’ kadar düştüğüne dair duyum aldıklarını söyleyen Uluçay, bununla birlikte ‘ülkeye çalışma amacıyla gelen bir kişinin 1 yıl sonra ailesini getirebileceğine’ ilişkin sınırın da kaldırması için çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Uluçay, olağanüstü durumlarda kullanılması gereken ‘istisnai yurttaşlık’ maddesinin ise hiçbir ikamet, çalışma gibi koşullara bakılmadan istismar edildiğini de anlattı.

İçişleri eski Bakanı Uluçay, Bakanlar Kurulu’nun bu tavrıyla, ülkeye bir sene evvel gelen pek çok insana yurttaşlık verirken, senelerdir buraya yaşayan kişileri de kimi zaman bürokratik süreçler içinde peşinden koşturduğunu sözlerine ekledi.



“Kimseyi, Bakanlar Kurulu kararı ile yurttaş yapmamıştık”

Bakanlık görevini yürüttüğü süreç ile ilgili de bilgi veren Uluçay, o dönemde Bakanlar Kurulu kararı ile kimseye yurttaşlık verilmediğini hatırlattı.

Uluçay, yeni Yurttaşlık Yasa Tasarısı hazırlayarak Meclis’e gönderdiklerini ancak o konuda da herhangi bir gelişme yaşanmadığını söyledi.

Uluçay, görevde olduğu süre boyunca ‘12 kez arka arkaya çalışma izni’ almış, yasaların gerektirdiği koşullara uyan kişilere vatandaşlık işlemlerini yaptırabilecekleri konusunda bilgi verdiklerini de hatırlatarak, “Bu uygulama ile bizim dönemimizde vatandaşlar siyasetçilerin kapısını çalmadan normal seyrinde işlemini yaptırmıştı” dedi.





Son 26 günde 39 yurttaş!

UBP-DP Azınlık Hükümeti, 2017 yılının ilk ayında bugüne kadar toplamda 39 kişiyi KKTC yurttaşlığına aldı. Art arda yaptığı toplantılarda alınan kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Ocak ayı içerisinde yurttaşlığa alınan kişilerin dağılımı şöyle: “5 Ocak tarihli Resmi Gazete’ye göre 9 kişi, 6 Ocak tarihli Resmi Gazete’ye göre 4 kişi, 19 Ocak tarihli Resmi Gazete’ye göre 10 kişi, 19 Ocak tarihli Resmi Gazete’ye göre 16 kişi”

GEÇMİŞ YILLARDAKİ VERİLER!

2012-2016 arasında… ‘Bakanlık onayı ile’ 796 vatandaş!

Verilere göre UBP’nin tek başına iktidarda olduğu 2012 yılı da dahil olmak üzere 2016 yılına kadar toplamda 796 kişi ‘Bakanlık onayı’ ile KKTC yurttaşlığına alınmıştı.

Yurttaşlığa alınan kişi sayısı 2012’de 425 olarak belirlenmişti.

2013 yılında 350 kişi de vatandaşlığa alınırken, 2014'te bu rakam 74'e, 2015'te ise 281'e gerilemişti.

2016 yılının Şubat sonuna kadar ise bu rakam 91 olarak tespit edilmişti.

'Bakanlık onaylı' vatandaşlık almak için kişiler çalışma izninden dolayı hak kazanıyor.

Hatırlanacağı üzere daha önce yurttaşlık alabilmek için 12 mühür (çalışma izni) ve 12. yılın dolması koşulu bulunuyordu. Ancak UBP-DP Azınlık Hükümeti bu ‘sınırı’ 11 mühre düşürdü.

‘Bakanlar Kurulu’ kararıyla 3 yılda 89 YURTTAŞ!

2013 yılının ilk yarısından sonra başa gelen CTP Hükümeti Bakanlar Kurulu kararı ile 44 kişi yurttaşlığa alınırken, bu rakam 2014’te 19, 2015’te 23’e gerilemiş 2016’da ise 3 kişi bu yolla vatandaş yapılmıştı.