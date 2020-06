“Her gün soruyorsunuz, e yapacağız yahu”

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Başbakan Ersin Tatar, pandemi hastanesi ile ilgili yorum yapılmamasını istedi.

“Her gün bize pandemi hastanesiyle ilgili yorum yapmayın artık yeter!” diyen Başbakan Tatar, dünyaya ‘bunların pandemi hastanesi yok diye mesaj gittiğini söyledi, ‘e yapacağız yahu’ şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği genel kurulunda Başbakan Ersin Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuşmasının ardından söz aldı. Tatar, Erhürman’ın konuşmalarının tansiyon yükselttiğini savundu, gülümseyerek dinlediğini belirtti.

Tatar konuşmasında, “Tufan beyin konuşması biraz tansiyonu yükseltti ama ben yine de gülümseyerek dinledim çok teşekkür ederim. Meclis’te gerekli cevapları alacaksın. Şunu söylemek istiyorum. Yiğidin de hakkının verilmesi lazım.

Hükümete geldik, 20 Temmuz 2019 tarihinde 6 aylık süreç için 750 milyon TL’lik bir protokol ki, onun da kaynağı gelmiştir. Son olarak 26 Mayıs 2020 tarihinde 2,3 milyar TL’lik bir kaynak ve o kaynağın sadece akışı değil, aynı zamanda verdiği güven, istikrar, finansal piyasaların sakinleşmesi ve çok değerli ekonomistlerin yapacağı yorumlara bağlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çapasının oluşması. Yani buraya duyulacak güven.”

“Bütün dünya başımıza yıkıldı”

Tatar konuşmasına şöyle deva etti; “İnanıyor musunuz ki 9-10 Mart tarihlerinde bütün dünya başımıza da yıkılırken ne kadar büyük sıkıntılar içinde önümüzü göremiyorduk. Maaşlar bu ülkede ödenecek mi? ödenmeyecek mi? Bu kriz ne kadar dibe vuracak? O günden bu güne hakkımızı da vermek lazım. Hükümet olarak aldığımız tedbirler, yaptığımız çalışmalar ve tabii ki kurum ve kuruluşlar, sağlık çalışanlarımız. Herkesin desteğiyle buralara kadar geldik. Şimdi biz ekonomiye umut vermeye çalışıyoruz, yön vermeye çalışıyoruz, cesaret vermeye çalışıyoruz. Bu işleri hep birlikte başarabileceğimizi söylüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu süreci başarıyla yönetti. Bugün dünyanın çeşitli merkezlerinde Türkiye, İngiltere, Almanya ve Corona ‘sıfır’ bir KKTC… Biz Kıbrıslı Türklerin dünyaya olan bağından dolayı buranın bir cazibe merkezi olabilmesi… İşte bütün bunlar bizlerin altyapısı ve zenginliğidir.”

“Pilli bu işi çözecek”

Ülkede yaşanan salgına da değinen Tatar, “ Ben bu işi başarabileceğimize inanıyorum. PCR testleri ne olmuş falan. Bizim bir Sağlık Bakanımız var, onun adı da Ali Pilli’dir. O bu işi çözecek. Sağlık Bakanımıza, uzmanlarımıza, personelimize, doktorlarımıza güveniyorum. Kimse bunu küçümsemesin. O günlerde o olayları göğüsleyebilmek, o insanları test edebilmek zordu. Binlerce test yaptı bizim insanlarımız. Bizim personelimiz buraya bir vaka geldiğinde o vakayı nasıl takip edeceklerini, nasıl yakalayacaklarını, nasıl kontrol altına alacaklarını biliyorlar.”

“Pandemi hastanemiz yok diye dünyaya mesaj gidiyor”

Hükümetin 3 hastane projesi olduğunu, onaylarının alındığını paralarının da hazır olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, 45-60 gün içinde tamamlanacağını kaydetti. Tatar, “Pandemi hastanesine gelince bu işle o günden beri uğraşıyoruz. Sn. Tolga Atakan bakanım bu Planlama İnşaat Dairesi’ni biraz dürt. Bizde bir sistem var biliyorsunuz. Planlama İnşaat Dairesi’nin onayı olmadan bazı şeyler yürümüyor. Şu anda bizim hükümetimizin 3 hastane projesi var. 3’ünün de onayı alınmıştır, Bakanlar Kurulu’nda kararı verilmiştir, parası da hazır. Girne Hastanesi, Güzelyurt hastanesi bir de pandemi hastanesi… Planlama İnşaat Dairesi’nin onayı alındıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından ihaleye çıkılacaktır. Gerekirse hizmet de satın alınacak ve bunlar hayata geçecek. Her gün bize pandemi hastanesiyle ilgili yorum yapmayın artık yeter! Her gün bunu söylüyorlar ve buradan dünyaya mesaj gidiyor. ‘Bunların pandemi hastanesi yoktur’ diye… Biz insanlara hep umut veriyoruz ama bizim insanlarımız sırf muhalefet yapsın diye her gün pandemi hastanesini soruyor. E yapacağız yahu. İhaleye çıkılacak, 45 günde, 60 günde bu iş bitecek. Parası da, her şeyi de hazır” dedi.