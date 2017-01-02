Her gördüğünüz fotoğrafa inanmayın

Artık gördüğünüz hiçbir şeye inanmayın. Yeni bir yapay zeka rutini, kullanıcıların belirttiği metin açıklamasına göre yüksek çözünürlüklü fotoğraflar üretmeye başladı.

Artık gördüğünüz hiçbir şeye inanmayın. Yeni bir yapay zeka rutini, kullanıcıların belirttiği metin açıklamasına göre yüksek çözünürlüklü fotoğraflar üretmeye başladı.

Yapay zekanın dünyayı ele geçirip insanları kırbaçlayarak köleleştireceği dönem düşündüğümüzden çok daha yakın olabilir. Bilim insanlarının tanıtımını yaptığı yeni bir yapay zeka sistemi, yoktan var ettiği ve gerçeğinden ayırt edilemeyen fotoğraflarla herkesi şaşırttı. Yeni sistem, kullanıcıların metin olarak belirttiği özelliklerden başka bir detaya ihtiyaç duymuyor. Örneğin, "kırmızı ve mavi çizgili kıyafet giymiş sarışın bir kadın İstiklal Caddesi'nde yürüyor olsun," gibi bir istekte bulunduğunuzda, yapay zeka bu fotoğrafı sizin için üretiyor. Yapay zeka bu yeteneğini, internetteki trilyonlarca fotoğrafı analiz ederek öğrendiği yeteneği sayesinde yapıyor. Sistem önce açıklamada yazılan detaylar hakkında daha önce gördüğü örnekleri ele alıyor ve bunları en uygun şekilde bir araya getirecek biçimde bir kompozisyon oluşturuyor. Bu sayede aslında var olmayan bir sahneyi, yapay zeka piksel piksel sıfırdan yaratıyor ve sanki gerçek bir fotoğrafmış gibi önümüze koyabiliyor. Rutgers Universitesi, North Carolina Üniverstiesi, Lehigh Üniversitesi, ve Hong Kong Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen ortak çalışma sonucunda ortaya çıkan bu yeni yapay zeka sistemi, medyada, yayıncılıkta, sosyal medyada, hatta dünya siyasetinde bile çok büyük değişimlere neden olabilir.