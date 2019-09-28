“Her fotoğrafta daha iyisini çekmeyi istiyorum”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda 20 yıldır memur olarak çalışan Hasan Bağlar, on senedir fotoğrafçılıkla ilgileniyor, bu hobisini nasıl ‘öteye’ taşıdığını anlatıyor. “Benim için en güzel fotoğraf, henüz çekmediğimdir”

Dila ŞİMŞEK

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda 20 yıldır memur olarak çalışan Hasan Bağlar, on senedir fotoğrafçılıkla ilgileniyor, bu hobisini nasıl ‘öteye’ taşıdığını anlatıyor.

Doğa fotoğraflarını çektiği gibi, yaşayan canlıların da korunması, bilinmesi ve farkındalığın artması için kitap yayımladığını, birçok faaliyette bulunduğunu belirtiyor.

“On sene önce, futbolu bırakma zamanım geldiğimde kendimi boşlukta hissettim”

Askerliğini yaptıktan sonra bir Everest Bank’ta çalışmaya başladığını, ancak yaşanan krizde birçok bankanın batmasıyla işini kaybettiğini anlatan Bağlar, bakanlıkta açılan münhale başvurduğunu söylüyor. Böylelikle Ekonomi Bakanlığı’nda çalışmaya başlayan Bağlar, yirmi senelik bir emek vermiş.

Yirmi seneyi aşkın futbolla ilgilendiğini ve bu alanda başarılı olduğunu kaydeden Bağlar, “Birçok şampiyonluk yaşadım, kupa aldım… On sene önce, futbolu bırakma zamanım geldiğimde kendimi boşlukta hissettim. Çünkü futbol antrenmanlar ve çalışmalarla çok fazla zamanımı alıyordu. Kendime yeni bir hobi bulmam gerekiyordu. Ben de doğayı çok sevdiğim için, fotoğraf çekmeye karar verdim ve bir kamera aldım” diye konuşuyor.

“Açıkçası fotoğrafta bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum”

Bağlar, zamanla fotoğrafta gelişme kaydettiğini, birçok şeyi öğrenmeye başladığını dile getirerek, “Açıkçası fotoğrafta bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum. Ama çok sevdiğim bir alan olduğu, bana huzur verdiği ve zevk alarak yaptığım için çok keyif alarak çabaladım. Çevremden çok güzel tepkiler, teşvikler almaya başladım. İnsanların fotoğraflarımı beğenmesi, beni bu şekilde tanıması beni mutlu ediyor. Memurluktan ziyade, fotoğrafçı kimliğim ön plana çıkmaya başladı. Sosyal çevrem de buna göre gelişti” diyor.

“Bir fotoğrafçıya sormuşlar, en iyi fotoğraf sizce hangisidir diye, o da ‘henüz çekilmemiş olandır’ demiş”

Bağlar, sözlerine şöyle devam ediyor: “En çok sevdiğim ve üzerinde durduğum alan macro fotoğrafçılıktır. İleriye dönük tabii ki hayalim var. Ben, en iyi fotoğrafımı çekmeyi hayal ediyorum. Bir fotoğrafçıya sormuşlar, en iyi fotoğraf sizce hangisidir diye, o da ‘henüz çekilmemiş olandır’ demiş. Ben de böyle düşünüyorum. Her fotoğrafta daha iyisini çekmeyi istiyorum”