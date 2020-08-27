Gönyeli Belediyesi, Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümeti’nin “kendi Bakanlar Kurulu kararlarını geri almak ve işbirliği protokollerini görmezden gelmek pahasına” Fiber Optik projesini engellemek istediğini açıkladı.



Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Toplumun çağdaş hizmet alma hakkının önüne geçilemez, bu bir insan hakkıdır, ihalemizi açtık, kendi öz kaynaklarımız ile her eve fiber optik internet götürünceye kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.



Fiber optik projesinin hükümet programlarında da yer almış, bilgi ve teknoloji toplumunun en önemli ihtiyacı olduğunu anımsatan Benli, “İşbirliği istedik, kabul gördük, protokol imzaladık, yetki aldık, projeyi tamamlayarak kendilerine hediye edeceğiz, söz verdik, şimdi bizi durdurmaya çalışıyorlar, geri dönmeyeceğiz” dedi.

Fiber Optik projesine yönelik süreç hakkında da bilgi veren Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Gönyeli Belediyesi’ne “projeyi yapabilirsiniz” yönünde resmi yazı geldiğini söyledi, Bakanlar Kurulu kararıyla pekiştirilen sürece yönelik ciddi çalışma yaptıklarını anlattı.



“Gönyeli halkının yaşam standardını yükseltmek, tüm ülkeye de fiber optik projesi için örnek ve referans bir uygulama yapmak istedik” diyen Ahmet Benli, Ulaştırma Bakanlığı ile protokol imzaladıktan birkaç hafta sonra Bakanlar Kurulu’nun “sebepsiz iptal kararı”yla ilgili yasal haklarını kullanacaklarını da açıkladı.

“Hızlı internet ve dijitalleşme sözümüzden geri adım atmayacağız. Ülkemiz ve insanımız çok daha yüksek hizmet kalitesini hak ediyor. Gönyeli Belediyesi’nin ‘Eve Kadar Fiber’ ihalesine çıktığı günün akşamında, Bakanlar Kurulu kararı ile süreç sabote edilmek istenmiştir.



Bir hükümet, kendi aldığı Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, kendi insanının çağdaş hizmet almasını engelleme hakkına sahip olamaz.



Fiber optik projesi her kullanıcı için en az 100Mb/sn kesintisiz hız sağlayacaktır. Bunun ses ve video iletişimi, Tv, dijital ortamda iş, eğitim, interaktif konferans başta olmak üzere sınırsız hizmetle topluma yeni bir ufuk açma potansiyeli vardır. Özellikle de pandemi sonrasında tüm dünyada yeniden yapılanmaya başlayan hayatımızın alt yapısını böylesi ciddi projeler oluşturacaktır. Toplumu ve ekonomiyi ancak böyle ayağa kaldırabiliriz. Hükümetimiz tam da bu yönde atılacak bir adımı engellemeye çalışıyor. Dijitalleşme, hızlı internet ve çağdaşlık hamlemize köstek değil destek istiyoruz. Vazgeçmeyeceğiz.”

Ahmet Y. Benli

Gönyeli Belediye Başkanı



Neler oldu?



19 Kasım 2018 ’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bir yazıyla ‘fiber optik alt yapı’ müracaatımızı yaptık. (EK-I)



’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bir yazıyla ‘fiber optik alt yapı’ müracaatımızı yaptık. (EK-I) 21 Aralık 2018 ’de ilgili teklifin onaylandığı yine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan bir yazıyla tarafımıza bildirildi. (EK-II)



’de ilgili teklifin onaylandığı yine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan bir yazıyla tarafımıza bildirildi. (EK-II) 25 Şubat 2020’de Bakanlar Kurulu "Gönyeli Belediyesi Sınırları İçerisinde Yenilenecek Olan Altyapı ve Erişim Cihazlarına İlişkin İşbirliği Protokolü" nü onayladı, ‘Eve Kadar Fiber Optik ’ ihalesi için Gönyeli Belediyesi’ne yetki verdi. (EK-III)



"Gönyeli Belediyesi Sınırları İçerisinde Yenilenecek Olan Altyapı ve Erişim Cihazlarına İlişkin İşbirliği Protokolü" Fiber Optik 29 Haziran 2020 tarihinde Gönyeli Belediyesi ve Telefon Dairesi arasında işbirliği sözleşmesi imzalandı. (EK-IV)



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Gönyeli Belediyesi arasından imzalanan protokol ile belediye ‘tüm ev ve işyerlerine fiber optik internet’ ulaştırılması için kendi öz kaynaklarından çıkacağı ihale için yetki aldı.



ulaştırılması için kendi öz kaynaklarından çıkacağı ihale için yetki aldı. 11 Ağustos 2020’de Gönyeli sınırları içerisinde ‘tüm ev ve işyerlerine fiber optik bağlantısı’ döşenmesi hedefiyle Gönyeli Belediyesi fiber optik projesi için ihaleye çıktı. (EK-V)



fiber optik 11 Ağustos tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile "Gönyeli Belediyesi Sınırları İçerisinde Yenilenecek Olan Altyapı ve Erişim Cihazlarına İlişkin İşbirliği Protokolü"nü onaylayan 25.2.200 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesine” karar verildi. (EK-VI)

“Kıbrıs adasında bir ilk olacak”



Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Yalçın Benli:



“Çağımız iletişim çağı ve hızlı internet sosyal ve ekonomik yaşamımızda her noktada kendisini hararetle hissettiriyor. İnternet hem ekonomi hem de iletişim için en önemli ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Gönyeli’de fiber optik projesini gerçekleştirmek için Bakanlar Kurulu’ndan onay, Ulaştırma Bakanlığımızdan yetki aldık. Yeni ve çok daha çağdaş bir hayatın, dijital dönüşümün, örnek bir kent yaratmanın heyecanını taşırken, Bakanlar Kurulu yeni bir karar alarak, ilk kararını iptal ettiğini duyurdu. Bunun için bir gerekçe açıklamadı. Böyle bir devlet ciddiyeti olmaz.



Proje, Telekomünikasyon Dairesi’nin teknik desteği ve Gönyeli Belediyesi sorumluluğunda yürütülecek. Tahmini bedeli 1.3 milyon dolar olan projenin finansmanı Gönyeli Belediyesi tarafından karşılanacak.



Bu yola çıkılmıştır ve geri dönüşü olamaz. İnsanımızın hizmet hakkı engellenemez.



Kararlıyız. Fiber to Home Projesi Kıbrıs adasında bir ilk olacak.”

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan neler söylemişti?

“Biz de bundan sonraki planlamamızı yaparken Gönyeli Belediyesi’nin bıraktığı yerden planlamayı yapacağız. Artık çağımızın geldiği noktada beledi hizmetlerin sadece aydınlatma ve çöp toplamadan bir adım ileriye gittiği bir dönemdeyiz. Bu noktadaki vizyonu ve çabasından dolayı Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun 11 Ağustos kararıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararı şöyle:

“Bakanlar Kurulu, Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde yenilenecek alt yapı ve erişim cihazlarına ilişkin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü ile Gönyeli Belediyesi arasında imzalanan "Gönyeli Belediyesi Sınırları İçerisinde Yenilenecek Olan Altyapı ve Erişim Cihazlarına İlişkin İşbirliği Protokolü"nü onaylayan E.T(K-I)409-2020 sayı ve 25.2.200 tarihli Bakanlar Kurulunun iptal edilmesine karar verdi.”