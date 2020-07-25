Her Daim Dostlar Grubu, denizde jimnastik yaptı

Herdaimdostlar grubu, denizleri temiz tutmanın önemine dikkat çekip farkındalık yaratmak amacıyla bu sabah Yeniboğaziçi Halk Plajı’nda jimnastik yaptı.

Herdaimdostlar Başkanı Yusuf Yüksel Şentuğ’un açıklamasına göre, etkinliğe “Denizler mavi kalsın, plajına sahip çık” grubu da katılarak destek verdi.

Jimnastik hareketlerinin çevreci ve doğasever Umut Kurşun rehberliğinde yapıldığını kaydeden Şentuğ “Evlerimiz denize yakın olsun veya olmasın yaşamımız denizlerin ve okyanusların varlığına bağlı. Denizler ve okyanuslar yeryüzünün yaklaşık yüzde yetmişini kaplar, soluduğumuzun oksijenin yarısını karşılar ve bir milyardan fazla insana geçim ve gıda sağlar. Bu yüzden denizlerimizi temiz tutmalı yaşatmalıyız” dedi.