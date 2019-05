Her bütçeye göre plaj var

Dila ŞİMŞEK

Turizmin kalbi olan Girne’deki çeşitli tesisler, yaz sezonu ile ilgili değerlendirmede bulunarak, “Geçtiğimiz yazlara kıyasla bir düşüş yaşanıyor olsa da, doluluk oranımız iyi durumda” şeklinde konuştu. Kimi işletmeciler ise, halkın alım gücünün düştüğünü göz önünde bulundurarak plaj ücretinde indirim yaptıklarını ve ilgi çekmek için kampanyalar hazırlandığını kaydetti. En ucuz şezlong ve şemsiye ücreti, Kervansaray Halk Plajında 5 TL olarak görülüyor. Özel tesislerde ise plaj ücretleri, genelde 20 ile 50 TL arasında değişiyor.



“Güvenliğe son derece önem veriyoruz”

YENİDÜZEN’e konuşan her işletmeci, plajlarında cankurtaran bulundurduklarını söylüyor. Kervansaray Halk Plajında, Dome Otel ve Ada Beach Otel plajında birer cankurtaran bulunuyor.

Escape Beach Club’ta ise 2 can kurtaran, 2 de acil servis teknisyeni bulunurken, Acapulco Otelde, havuz ve sahil dahil olmak üzere 12 can kurtaran bulunuyor.

“İnsanların güvenle, nahoş bir tecrübe yaşamadan sahilimizde eğlenmesini oldukça önemli buluyoruz ve bu konuyu ciddiye alıyoruz” diyen işletmeciler, plajı ve havuzu olan her tesisin cankurtaranı olması gerektiğini vurguluyor. İşletmeciler, cankurtaranların hepsinin lisanslı ve eğitimli kişiler olması gerektiğine dikkat çekiyor.



“Geçen senelere oranla düşüş olsa da, yine de tatmin edici bir doluluk var”



Plaj işletmecileri, geçen yaz sezonlarına göre doluluk oranlarında bir düşüş yaşandığını, ancak buna rağmen %75 - %80 gibi bir doluluk kapasitesine sahip olduklarını söyledi. İşletmeciler, yerli halkın da katılımının artması için uygun fiyatlar tercih ettiklerini dile getirdi. Kimisi ise, yurt dışından gelen turistlerin, uçak biletlerindeki fahiş fiyatlardan dolayı bu sene daha az olacağını öngördüğünü belirtti.

Plaj işletmecileri ne dedi?

Acapulco Satış ve Pazarlama Müdürü Özer Özbilen: “Tesisimizde 12 cankurtaranımız var”

“Yaz için doluluk oranımız iyi derecede. Ancak tabii ki geçtiğimiz yıllara kıyasla ada genelindeki turizm sektöründe bir düşüş var. Tesisimize dışarıdan katılım ücreti 50 TL’dir. 7 ve 12 yaş arası çocuklardan 20 TL alıyoruz. Yedi yaşından küçük çocuklar için ise giriş ücretsizdir. Bunun yanı sıra, tesisimizde hem havuzda, hem sahilde hem de Aqua’da olacak şekilde toplamda 12 tane cankurtaranımız vardır. Güvenliği çok ciddiye alıyoruz. Bu konuda eğitimli, lisanslı kişilerle çalışıyoruz.”

Dome Otel Yiyecek ve İçecek Müdürü Genel Yardımcısı Tolga Demiral: “Otelin genel doluluk oranını kötü olmasa da, geçtiğimiz yazlara kıyasla düşük olacağına inanıyorum”

“Bu yazki plaj ücretimiz, şezlong, şemsiye ve havluyu kapsayarak 45 TL olacak. Sahilimiz genelde yoğun ilgi görüyor. Plajımızda bir de cankurtaranımız mevcut. Otelin genel doluluk oranını kötü olmasa da, geçtiğimiz yazlara kıyasla düşük olacağına inanıyorum. Çünkü artık yurtdışından gelen turistler için uçak biletleri çok pahalı, hem de yerli insanlar için alım gücü çok düştü. Dört kişilik bir aile tatil yapmak için Kıbrıs’a gelmek istese, sadece uçak bileti 2500 TL olacağı için kendi ülkelerinde tatil yapmayı tercih eder oldular.”

Erkman International Ada Beach Oteli Genel Müdürü Süleyman Sandallı: “Cankurtaran, yasa ile plajı ve havuzu olan tüm tesisler için zorunlu hale getirildi”

“Bu yaz için doluluk oranımız iyidir, %80 gibi bir doluluğumuz var ve bayramda ise tamamen doluyuz. Yazda çok talebi olan bir plajımız var. Önceki yazlara göre son zamanlarda insanların alım gücünün düşmesinden bir boşluk yaşansa da, özellikle plajlar ilgi görüyor. Benim kendi gözlemime göre dışarıdan gelen kişiler için şezlong ücreti 20 ve 30 TL arasında değişiyor. Biz de şu an itibari ile 20 TL’lik bir giriş ücreti alıyoruz. Bu fiyatın ilerleyen aylarda değişeceğini düşünmüyorum. Cankurtaran ise, yasa ile plajı ve havuzu olan tüm tesisler için zorunlu hale getirildi. Bizim tesisimizde de bir cankurtaran, Haziran itibari ile bulunacak.”

Escape Beach Club Genel Müdürü Çetin Sezgin: “Geçen yaza göre, ücretlerimizi herkesin karşılayabilmesi için düşürdük”

“Yazda kapasitemizin full olacağını düşünüyorum. Geçen yaza göre, ücretlerimizi herkesin karşılayabilmesi için düşürdük. Plajımızda iki tane cankurtaranımız ve iki acil tıp teknisyenimiz var. Güvenliğe oldukça önem veriyoruz. Bu yaz, çocuk kampı temalı bir etkinliğimiz de olacak. Çocukları sabahtan otobüsle alıp, tesisimize getirip, üç öğün yemekleri ve geri dönüşünün de sağlanacağı bir etkinlik düzenleyeceğiz. Böylece çalışan aileler, çocuklarını yazda eğlenmesi için gönül rahatlığı ile buraya gönderebilecek.”

Camelot Beach İşletmecisi Bedri Vatansever: “Geçen sene 25 TL olan ücretimizi 20 TL yaparak insanların biraz daha ilgisini çekeceğimize inanıyoruz”

“Bu sene hizmet bedelimizi 20 TL olarak belirledik. Sahilimizde tabii ki cankurtaranımız da vardır. Kapasitemiz 800 kişidir, bazı hafta sonları çok yoğunluk olduğu için gelen kişileri çevirmek zorunda kaldığımız da olmuştur. Şimdiden telefonla arayıp hizmetlerin ne zaman başlayacağını soranlar da var bu yüzden iyi bir sezon olmasını umuyoruz. Geçen sene 25 TL olan ücretimizi 20 TL yaparak insanların biraz daha ilgisini çekeceğimize inanıyoruz ve en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz”