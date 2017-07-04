Rahme Çiftçioğlu

KKTC’de her ay ortalama 3 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor, onlarca kişi yaralanıyor, milyonlarca liralık maddi hasar meydana geliyor.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin Polis Basın Subaylığı’nın yayımladığı haftalık trafik raporlarından derlediği bilgilere göre, KKTC’de son 6 ayda meydana gelen bin 636 kazada 22 kişi hayatını kaybetti, 653 kişi yaralandı. Kazalarda yaklaşık 8 milyon TL’lik maddi hasar meydana geldi.

Süratli araç kullanmak trafik kazalarının birinci sebebi olarak gösterilirken, haftalık raporlarda en fazla kazanın meydana geldiği şehir genellikle Lefkoşa oldu.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı (TKÖD) Mehmet Zeki Avcı ile Trafikte Kazasız Yaşam Derneği (TRAKAYAD) Başkanı Hüseyin Sevay, konuyla ilgili değerlendirmelerinde trafik kazalarından duydukları endişeyi dile getirdi, trafik güvenliği ve sistemi oluşturulmasının aciliyetine dikkat çekti.

2017’NİN İLK AYINDA 2 ÖLÜM

2017’nin ilk ayı Ocak’ta ülkede iki ölümlü trafik kazası meydana geldi.

Polisin raporlarına göre, bu ayda toplam 237 trafik kazası oldu. Bu kazaların 2’si ölümle, 84’ü yaralanmayla sonuçlandı. Ocaktaki toplam hasar ise yaklaşık 1 milyon 120 bin TL olarak hesaplandı.

ŞUBAT’TA 240 KAZA, 4 ÖLÜM, 138 YARALI...

Şubat ayında meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybetti. Bu ayda toplam 240 kaza olurken, kazaların 4’ü ölümle, 138’i yaralanmayla sonuçlandı. Şubattaki maddi hasar yaklaşık 1 milyon TL oldu.

MART AYINDAKİ KAZALARDA 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Mart ayında ise 202 trafik kazası meydana gelirken bu kazalardan 3’ü ölümle, 96’sı yaralanmayla sonuçlandı. Mart ayındaki hasar 1 milyon 200 TL değerinde…

EN FAZLA KAZA NİSAN’DA OLDU...

Nisan ayında 306 kaza oldu. Kazalarda 4 kişi öldü, 91 kişi yaralandı. Maddi hasar bir milyon 200 bin TL oldu.

4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ MAYIS AYINDA MECLİS İLK KEZ TRAFİK GÜVENLİĞİ KONUSUNDA OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Mayıs ayında KKTC’de 271 trafik kazası olurken, 4 kişi öldü, 90 kişi yaralandı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu tarihinde ilk kez 4 Mayıs’ta “Trafik Güvenliği” konusunda olağanüstü toplandı. Bu aydaki kazalarda oluşan maddi hasar 1 milyon 500 bin TL oldu.

HAZİRAN’DA 5 ÖLÜM VAR

Haziran ayında ülkede 313 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 125 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti. Kazalarda yaklaşık 1 milyon 500 TL’lik hasar meydana geldi.

AVCI: “YOLLARDA DEVLET OTORİTESİ YOK”

Öte yandan, Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı, TAK’a yaptığı değerlendirmede, son birkaç yıldır trafik kazalarının önlenmesi için hiçbir şey yapılmadığını söyleyerek, “Polis devriye sistemi oluşturulmadı. Yollarda devlet otoritesi yok. Sürat, alkol, emniyet kemeri takmama, cep telefonuyla konuşma gibi doğrudan ölüme sebebiyet veren davranışlar denetimsiz yollarda serbest” dedi.

Sürücülere suç yüklenebilmesi için bu alandaki eğitimlerin doğru ve yeterli olması gerektiğini söyleyen Avcı, “Yeterli eğitim verilmezse, yollarda denetim olmazsa, trafikteki alt yapı eksiklikleri tamamlanmazsa kazaların azalmasını beklemek gerçekçi olmaz. Bizim endişemiz sayıların artacağı yönünde” dedi.

Avcı, son zamanlarda kazalara iki ya da daha fazla aracın değil, sadece tek bir aracın karıştığını söyledi, “Bu dikkat çekici” dedi.

SEVAY: “HER 8 GÜNDE BİR İNSANIMIZ TRAFİKTE HAYATINI KAYBEDİYOR... TABLO VAHİMDEN DE ÖTE”

Trafikte Kazasız Yaşam Derneği (TRAKAYAD) Başkanı Hüseyin Sevay, 2017 yılında 184 günün geride kaldığını ifade ederek, “Bu sürede 22 insanımızı trafikte kaybettik. Yaklaşık her 8 günde bir insanımız trafikte hayatını kaybediyor. Karşımızdaki trafik güvenliği tablosu vahimden de öte” dedi.

Yıllardır bu konuya dikkat çekildiğini söyleyen Sevay, “Var olan sistem trafikte hayat kurtaracak ve ciddi yaralanmaları önleyecek yapıdan çok uzak” ifadesine yer verdi.

Bilimsel ve etik temellerde topluma hizmet edecek gerçek bir trafik güvenliği sistemi oluşturmanın ne kadar gerekli olduğunun herkes tarafından iyi bilindiğini kaydeden Hüseyin Sevay, Meclis bünyesinde kurulan “Trafik Güvenliği Komitesi”ne işaret etti, “Komite tam da bu amaca hizmet etmek için oluşturuldu” dedi.

Komitenin noktasal çözümlerden önce, topluma hizmet verecek trafik güvenliği sisteminin oluşturulması için çaba sarf ettiğini kaydeden Sevay, “Trafik güvenliği sorunlarımız ortaktır. Bu sorunları toplum ve yönetim olarak sahiplenmeliyiz. Daha yürünecek uzun bir yolumuz vardır ama bugün başlarsak yarına dek bir gün kazanmış oluruz” ifadesine yer verdi.

KKTC'de geride bıraktığımız 2016 yılında 36 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmişti.

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