Ticaret Dairesi tarafından, üç ayda bin 265 işyeri denetlendi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Ticaret Dairesi Fiyat Kalite ve Denetim memurlarınca Ocak-Mart ayları arasında, Mal ve Hizmetler Yasası ile Tüketici Koruma Yasasına aykırı olan veya tarihi geçmiş 604 bin TL değerinde gıda maddesi müsadere edildi.

Denetlemelerde, 7 bin 431 TL para cezası kesildiği kaydedildi. Denetimlerin sürekli olarak yapılmakta olduğu, ihbarların Ticaret Dairesine veya Alo 171 aranarak, yapılabileceği ifade edildi.