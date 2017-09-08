"Hepimizin gailesi eğitim sisteminin ileri gitmesi yönündedir"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nı eleştirerek, yapıcı öneriler yapan ve çoğunluğun ortak görüşü konuları gündeme getirenleri suçlamasını “sorumluluktan kaçmak” olarak gördüklerini belirtti.

İdris, yazılı açıklamasında, yaz dönemi boyunca yapılan uyarı ve önerilere rağmen bakanlığın görevini zamanında yerine getirmemesi nedeniyle yeni eğitim yılının, geçmiş yıl gibi sorunlarla açılacağı görüşünü dile getirdi. İdris, “Eleştiriler karşısında uzun süre sessiz kalan Sn. Berova, en nihayet sessizliğini bozdu, ancak eleştirilere yanıt vermek yerine, kendisini eleştirenleri 'kara propaganda' yapmakla suçlamayı tercih etmiştir. Bu açıklamalar Sn. Berova'nın ne şahsına ne de temsil ettiği makama hiç yakışmamıştır" dedi.

"Doğruları söylemek ne zamandan beri kara propaganda oldu?" sorusunu soran İdris, “Okullardaki tadilatların halen sürdüğünü, İlköğretim ve Ortaöğretim'de Daire Müdürlerinin atamaları ile öğretmen eksikliklerinin halen tamamlanmadığını, öğretmenlik sınavlarının henüz gerçekleştirilmediğini” anımsattı.

İdris, "Daha sınavlar yapılacak, sonuçlar açıklandıktan sonra sözlü sınavlar olacak, ardından da atamalar gerçekleştirilecek. Bunların hangisi kara propaganda, Sn. Bakan'ı bunların hangisinin kara propaganda olduğunu kamuoyuna açıklamaya davet ederiz"

“Bakan, gerçekleri ve yapıcı eleştirileri dikkate almalı"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova'nın gerçekleri ve yapıcı eleştirileri dikkate alarak, eğitimin daha ileri gitmesi için uğraş vermesi gerektiğini belirtti. İdris, "Eleştirilmek kolay değildir, ancak gerçeklerin ortaya konması ve daha iyinin yakalanması adına öneriler yapılması, hem demokrasi hem de ülke geleceği için elzem bir gerekliliktir. Sn. Berova yapıcı öneriler yapan, toplumun çok büyük çoğunluğunun ortak görüşü olan konuları gündeme getirenleri suçlaması en basit tabiri ile sorumluluktan kaçmaktır" dedi.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, “göreve geldiği günden itibaren devlet okullarının ileri gitmesine yönelik yeterli çalışma yapmamak, Hala Sultan İlahiyat Koleji özelinde gelişen olaylara sessiz kalmakla” suçladığı Berova'nın, kendisini eleştirenlere yönelik söylediği 'Bu kişilerin eğitim adına bir gramlık gaile duyduklarına inanmıyorum' söylemini ise “traji-komik” olarak niteledi.

İdris, "Hepimizin gailesi eğitim sisteminin kaos yaşamayarak, ileri gitmesi yönündedir. Keşke olumlu gelişmeler olsa, biz de takdir etsek. Ancak olmadığı yerde de gereken uyarı ve önerileri yapmak da bizim sorumluluğumuzdur" dedi.