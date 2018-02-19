“Hepimiz bedel ödemeliyiz”

Fayka Arseven KİŞİ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, reformların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, “bir bedel ödenmelidir. Biz bu bedeli ödemeye hazırız” dedi.

Kamudaki mesai saatlerinin değişmesi gerektiğini vurgulayan Deniz, “özel ve kamuyu ayrı düşünemezsiniz” şeklinde konuştu.

Deniz, hükümete de seslenerek, “Meclisin de fedakarlık gösteren hükümetin de yaz tatilini kaldırması gerekir” vurgusunda bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değişmesi gerektiğine dikkat çeken Deniz, “Ticaret, Sanayi, Esnaf Odası’nın olmadığı bir komisyon… Biz o masada yer almayınca söz hakkımız da olmuyor. Masada yer almalıyız” dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile bu hafta hükümetten beklentilerini konuştuk.

“KKTC ekonomisinin istenilen seviyeye getirilmesi için hükümet programında yazılan çalışmalar yüzde 95 oranında bizim beklentilerimizi karşılamaktadır.”

YENiDÜZEN: Siz de yeni bir yönetim, hükümet de yeni… Yeni dönemden beklentileriniz neler?

Turgay DENİZ: KTTO köklü bir kuruluş, odanın devamlılığı da esastır. Hükümet programlarına benzemiyor. Yeni bir hükümet diye sil baştan her şeyi değiştirip yeni bir uygulamamız yok. Zaten ülkemizde ekonomik sorunlar, senelerdir süregelen sorunlar yumağı haline gelmiştir. KKTC ekonomisinin istenilen seviyeye getirilmesi için hükümet programında yazılan çalışmalar yüzde 95 oranında bizim beklentilerimizi karşılamaktadır.

Başbakanı ziyaret ettik, bu dönemde ülkeyi hükümetsiz bırakmamak adına 4 partili koalisyon yaptıklarından dolayı kendisini tebrik ettik. Böyle bir cesareti omuzlayan Başbakandan da hükümet programında öngörülen çalışmaları eksiksiz yapmasını istedik. Bunu yaparken de kendilerine her yönden destek olacağız. Birlikte elimizi taşın altına koymaya hazırız. İş insanlı tabanlı olduğumuz için biz yapacağımız işleri önceden planlıyoruz. Başbakandan da bir zamanlama yapmasını istedik. Hükümet programında hangilerini ne kadar zamanda hayata geçireceklerinin takvimini istedik. Bizde atılacak adımları takip edelim ve kendilerine de yardımcı olalım. Görüşmemiz de Başbakan da çok samimiydi. Başbakanın iyi niyetini biz gördük.

“Ekonomimizin büyümesi için gerekli yasal düzenlemeler senelerdir Meclis’in raflarında beklemektedir. Hiç biri sonuçlanmadı ve herhalde artık örümcek tuttu.”

Başbakan ayrıca, ‘ticari hayatın önündeki ufak tefek engelleri, bir tıkla çözebileceğim sorunlarınızı bana veriniz. Bakanlar Kurulu toplantısında bunu konuşup gidermeye çalışalım’ dedi. Bu ne kadar iyi niyetli ve iş yapma gayretinde olduğunu gösteriyor.

“Meclisin ve fedakarlık gösteren hükümetin de yaz tatilini kaldırması gerekir. Kamu-Özel ayrı düşünülemez. Kamudaki mesai saatleri de değişmelidir.”

Bu ülkede 42 yılda 42 hükümet değişti. Her şeyin özünde bir istikrar vardır. İstikrar olmazsa bir şey yapamazsınız. Bizim ekonomimizin büyümesi için gerekli yasal düzenlemeler senelerdir Meclis’in raflarında beklemektedir. Hiç biri sonuçlanmadı ve herhalde artık örümcek tuttu. Bunlar bugünkü koşullara göre yeniden düzenlenmeli. Meclisin ve fedakarlık gösteren hükümetin de yaz tatilini kaldırması gerekir. Çünkü memlekette yangın var.

“Reform yapmazsanız, alışkanlıkların önüne geçemezsiniz. Bir bedel ödenmelidir. Biz bu bedeli ödemeye hazırız. Her kesim de buna hazır olmalıdır.”

“Reformların yapılması kaçınılmaz ve şarttır”

YENiDÜZEN: KTTO’nun hazırladığı rekabet edebilirlilik raporu sanırım Mart ayında açıklanacak. Nedir ilk izlenimler?

Turgay DENİZ: Veriler şu an elimde yok ama çok iyi değiliz. Maalesef ya aynı seviyede kalıyoruz ya aşağı aşağı gidiyoruz. Biraz daha böyle gidersek kendimize çeki düzen vermezsek, yapılması gerekenleri yapmazsak daha da kötü olacaktır. Yapılması gerekenler de normal yasal düzenlemeden çıkmıştır. Bence bunların adına reform demeliyiz. Reform yapmazsanız, alışkanlıkların önüne geçemezsiniz. Bir bedel ödenmelidir. Biz bu bedeli ödemeye hazırız. Her kesim de buna hazır olmalıdır. Bu adada yaşam sürdürmeye devam edeceksek, reformların yapılması kaçınılmaz ve şarttır.



Veriler şu an elimde yok ama çok iyi değiliz. Maalesef ya aynı seviyede kalıyoruz ya aşağı aşağı gidiyoruz. Biraz daha böyle gidersek kendimize çeki düzen vermezsek, yapılması gerekenleri yapmazsak daha da kötü olacaktır. Yapılması gerekenler de normal yasal düzenlemeden çıkmıştır. Bence bunların adına reform demeliyiz. Reform yapmazsanız, alışkanlıkların önüne geçemezsiniz. Bir bedel ödenmelidir. Biz bu bedeli ödemeye hazırız. Her kesim de buna hazır olmalıdır. Bu adada yaşam sürdürmeye devam edeceksek, reformların yapılması kaçınılmaz ve şarttır. YENiDÜZEN: Oda başkanı ve bir iş insanı olarak kamu reformdan beklentiniz nedir?

Turgay DENİZ: Kamu ile işi olan herkesin kamunun çalışma düzenin yanlış olduğunun farkındadır. Birincisi 3’lü kararname uygulamaları ile iş motivasyonu ve disiplini yok edilmiştir. Performansa göre görevlendirme yapılmalıdır. Sırf parti rozetine göre müdürleri atarsanız o zaman alttaki memurun saygınlık göstermesini bekleyemezsiniz. O görevi, sırf parti bayrağını salladı diye ona müdürlük, müsteşarlık vermek haksızlıktır. Bunlar da toplumda büyük yaralar açmaktadır.

Kamu çalışma saatleri de düzenlenmelidir. Kamu ile özeli birbirinden ayırmayacaksınız. Ne özel sektör tek başına yaşayabilir ne kamu özel sektörsüz yaşayabilir. Özel sektörün büyütülmesi demek işlerini eksiksiz ve zamanında yapması, katma değer kazanması, ekonomiyi büyümesi, kamunun gelirlerinin artması ve insanların refah düzeylerinin artmasıdır. Şu an bizde kişi başına düşen milli gelir 13 bin dolar. Ama aslında gerçek bu değil. Bizde yüzde 50 de kayıt dışı ekonomi var. Aslında bizim gerçeğimiz 26 bin dolar. Çok çok iyi durumdayız ama kontrolsüz, boşa harcanan bir durum. Çünkü devlet bu payını alamıyor. Bu kayıt dışı ekonomi yatırıma dönüşmüyor. Kimin ne olduğu ne kadar parası olduğu, yatırımı olduğu belli olmadığı bir durumdur.

“Vergi kaçırmak başka KDV kaçırmak, almamak, devlete KDV yatırmamak başka suçlar. 6 ay hapisliği olsun, kimse de cesaret etmesin.”

“KDV yatırmamanın cezası hapislik olsun”

YENiDÜZEN: Küçük bir ülkede kayıt dışı ekonomiyi denetim altına alınması çok mu zor?

Turgay DENİZ: Ekonominin kayıt altına alınması esastır. Ama bir şey almak için bir şey vermelisiniz. Hep ben alayım dediğinizde olmuyor. Her şey, bir şeyi alıp vermekle ilişkilidir. Bizim bu konuda pratik görüşlerimiz vardır. Çünkü kamu, vergi reformu dedik. Kamu reformunda en önemlilerinden biri de e-devlet uygulamasıdır. Bu kadar küçük bir adada e-devlete geçemiyoruz. Bir dairede bir iş yapacaksınız daire daire gezip borcunuz olmadığına dair kağıt alacaksınız. Oysa bir tıkla bunlar öğrenilebilecek, memur da görecek.

“Önerim gelir vergisi yüzde 5 ile sınırlansın. Kimse yüzde 5’i vermemezlik etmesin. Ama KDV’yi devlete yatıralım. Gelirimizden de yüzde 5 verelim. Yeter ki ekonomimizi kayıt altına alalım.”

Vergi sistemi yeniden ve adil bir şekilde düzenlenmeli. Çok kazanandan çok, az kazanandan az alınmalıdır. Ekonomi de acilen kayıt altına alınmalıdır. Katma değer vergi uygulaması vardır. Bunu aldığınız zaman devlete yatırmakla mükellefsiniz. Ancak bir noktada cezalar kesinlikle daha caydırıcı olmalıdır. Cezaların değişemez ve kesin olması gerekmektedir. Nedir mesela? KDV kaçıran biri 6 ay hapislik alması lazım. Bunu yasa olarak geçireceksiniz. Çünkü bu kendi paranız değildir, devletin parasıdır ve siz devletin parasını çalarsınız. Vergi kaçırmak başka bir şey KDV kaçırmak, almamak, devlete KDV yatırmamak başka bir suçtur. Devletten para çalmanın suçu 6 ay hapislik olsun. İnsanlar da 6 ay hapis yatmamak için bunu kaçırmaya cesaret etmesinler. Ama cezai tedbirlerini koyduğunuz yerde vergi dilimlerini aşağıya indireceksiniz. Madem ki çözüme ulaşılmamıştır ve insanlar ister istemez bir gelecek endişesi duymaktadır, herkesin kazandığını bugünkü oranlarda yatırmasını beklemekte hayal olur bence. Ülke şartlarına ve yaşadığımız duruma göre hareket etmek mecburiyetindeyiz. Benim önerim gelir vergisini yüzde 5 ile sınırlansın. Kimse yüzde 5’i vermemezlik etmesin. Ama KDV’yi devlete yatıralım. Gelirimizden de yüzde 5 verelim. Yeter ki ekonomimizi kayıt altına alalım. Ben inanıyorum ki devlet yüzde 38’e kadar olan vergi dilimlerinden vazgeçsin yüzde 5’e razı olsun, KDV’yi tam alsın, parayı koyacak yer bulamayacak.