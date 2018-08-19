“Hepimiz ayni gemideyiz”

Başkan Yılmaz, “Futbolumuzu daha ileriye taşımak için izleyeceğimiz yolu belirledik. Ancak bu yolu aşmak için spor basınına ihtiyacımız var. Federasyon, kulüp başkanları ve yöneticiler ile birlikte futbolcular ve sizlerle ayni gemideyiz”

Hüseyin KIRAL

Kemal Köseoğlu’nun başkanlığı bırakmasının ardından geçtiğimiz Cumartesi tek aday olarak girdiği Futbol Kulüpler Birliği (KLB.Bir.) başkanlığına seçilen Hüseyin Yılmaz, dün sabah spor basını ile bir araya geldi. Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nun üzerindeki birlik odasında spor basını ile bir araya gelen Yılmaz, “Yürüyeceğimiz yolda, koyduğumuz hedefe ancak spor basınının katkıları ile ulaşabiliriz” dedi. Spor Basını ile yapılan toplantıda birlik üyelerinden Süper Lig takımlarından Gençler Birliği Kulüp Başkanı İlker Züğürt ile Birinci Lig kulüplerinden Hamitköy Spor kulübü Başkanı Evren Mannaş da hazır bulundu.

Yılmaz: “İzleyeceğimiz yol haritası bellidir”

Futbol Kulüpler Birliği yeni başkanı Hüseyin Yılmaz, “Futbolumuzu daha ileriye taşımak için izleyeceğimiz yolu belirledik. Ancak bu yolu aşmak için spor basınına ihtiyacımız var. Federasyon, kulüp başkanları ve yöneticiler ile birlikte futbolcular ve siz spor basını ile ayni gemideyiz” dedi. Başkan Hüseyin Yılmaz, “Yaklaşık bir haftadır yönetim kurulu üyeleri ile birlikte toplanıyor ve kararlar alıyoruz. Tek amacımız futbolumuzu daha ileriye taşımak ve hemen hemen bu konuda izleyeceğimiz yolu belirledik” dedi. “Öncelikle kurumsallaşma adına tesisleşmek için çok çaba sarf edeceğiz” açıklamasını yapan Yılmaz, “Buna hükümet yetkilileri ile sponsorlukları teşvik etmek için görüşmeler yapacağız. Çok ciddi anlamda TC Kulüpler Birliği ile temasa geçip futbolumuzun değerini artırmanın yollarını arayacağız” dedi. Başkan Yılmaz, “Tüm bu konuların daha iyi tartışılması ve duyurulması için de spor basınına çok güveniyoruz ve onları yanımızda görmek arzusundayız” dedi

“Futbolun tüm paydaşları ile ortak hareket edeceğiz”

Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz, spor basını ile buluşmasında, “Özelde futbola genelde spora emek vererek zaman harcayan tüm paydaşlar ile bir araya geleceklerini ve özellikle futbolumuzu, genel de ise ülke sporunu nasıl daha yukarılara çıkarırız onun çabasını vereceğiz” dedi. Bu paydaşların içinde hükümet yetkilileri, futbol federasyonu, hakemler derneği, futbolcular birliği ve en önemli paydaş olan spor basını olduğuna vurgu yapan Yılmaz, “Paydaşlar ile yapılacak olan toplantılarda alınacak kararlar ile izlenecek yolun başarılı olması için mutlaka spor basınına ihtiyacımız olacaktır” dedi.

Züğürt ve Mannaş: “Bu bir başlangıçtır, devamı gelecek”

Futbol Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Süper Lig takımlarından Gençler Birliği Kulüp Başkanı İlker Züğürt ile Birinci Lig kulüplerinden Hamitköy Spor Kulübü Başkanı Evren Mannaş da toplantıda, “Bunun bir başlangıç olduğunu, son yıllarda futbolumuzun trendinin yükseldiğini ve bu trendin aşağıya düşmemesi için çok çalışacaklarını” söylediler. Her iki üye de özellikle son günlerde yükselen döviz karşısında kulüp başkanlarının da çaresiz kaldığını, ancak bunu yetkililer ile bir araya gelip akıl yolu ile çözülebileceğinin altını çizdiler.