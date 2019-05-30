HEP AYNI SORUNLAR

Çalışma, ekonomi, eğitim, turizm, tarım, kamu, sağlık gibi alanlarda ‘Hükümet Programını’ değerlendiren sektör temsilcileri, “içerikte yenilikçi uygulamaların bulunmadığından” ve “yıllardır dile getirilen sorunların kaleme alındığından” yana hemfikir, gözler icraatlarda…

KAMU…

KTAMS Başkanı Güven Bengihan: “Kamudaki verimliliği artırmak önemlidir, giriş-çıkışları dijital olarak kontrol altına almak yetmez. Önemli olan toplum hayatına dokunmaktır, liyakattır. Şu an hükümette gözlemlediğimiz kim müdür kim müsteşar olacak kavgası yaşandığıdır.”

TARIM SEKTÖRÜ…

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları: “2018 yılından kalan alacaklarımız var. Küçükbaş hayvancının 2018 Haziran beyanı 12 milyon 300 bin TL hala duruyor.”



MALİYE VE EKONOMİ…

Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber: “Yönetmek özne olduğunuz yerde daha kolay olur, bunu geçmiş hükümette öğrenmiştik”

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK…

DEV-İŞ Genel Başkanı Hasan Felek: “Ülke sorunlarına çözüm getirecek bir program görmedik”

EĞİTİM…

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil: “Acilen okula ihtiyacımız var. Mağusa, Girne, Yenikent Gönyelide yeni okul binalarına ihtiyaçlarımız var. En acil sorunumuz budur...”

SAĞLIK…

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut: “Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için umarız gerçekçi çalışmalar yapılır. Toplumsal işbirliği ile hareket edilmesini istiyoruz.”

TURİZM…

KITSAB Başkanı Erkan Kilim:“Turizm için öncelikle tanıtım stratejisi ortaya çıkmalıdır. Bekleyip göreceğiz, ön yargılı değiliz”

Fehime ALASYA

Çalışma, ekonomi, eğitim, turizm, tarım, kamu, sağlık gibi alanlarda ‘Hükümet Programını’ değerlendiren sektör temsilcileri, “içerikte yenlikçi uygulamaların bulunmadığından” ve “yıllardır dile getirilen sorunların kaleme alındığından” yana hemfikir, gözler icraatlarda…

‘Hükümet Programı’ ile ilgili genel değerlendirmede bulunan sektör temsilcileri, programı gerçekçi bulmadı.

İçerikte yenlikçi uygulamaların bulunmadığını anlatan sektör temsilcileri, yıllardır dile getirilen sorunların kaleme alındığını kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan temsilciler, her sektörde mevcut birçok sorun bulunduğuna değinerek, acilen ele alınması gereken konu başlıklarını sıraladı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİN ‘PROGRAM’ DEĞERLENDİRMESİ:







Kamu…

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan:

“Nitelik ve liyakata bakılmadan kim müdür kim müsteşar olacak kavgası yaşanıyor”

“Önemli olan yazılandan çok yapılandır. İcraata geçmedikçe bir önemi yok. Toplumun hayatına dokunmadığı sürece hiçbir anlama ifade etmez. Tüm hükümetlerin yaptığı bir uygulamadır, yazıldı, çizildi, yazılan ile yapılan örtüşmedi. Bu programın da icraata geçtikten sonra gerçek anlamada değere ifade eder ve anlam kazanır. İkincisi ise bu hükümet Ankara’nın dayattığı bir hükümet oluşumudur ve bu dayatmalarla kurulan hükümetin Kıbrıs Türkünün geleceğine ve insanlarımıza koyacağı katkı düşündürücüdür. Hükümetin birinci öncelikleri Ankara’ya, ikincisi ise sermaye kesimine hizmet etmektir.

Kamudaki giriş çıkışların elektronik ortamda kayıt altına alınması tek başına yeterli bir uygulama değil. Önemli olan kamudaki verimliliği arttırmak... Liyakatın öne çıkması, personel eksikliklerinin tamamlanması ve kamusal hizmet veren yerlerdeki altyapı ve teknik donanımların giderilmesi, kamusal hizmetlerin başındaki müdür ve müsteşarların düşüncelerinde reform, yenlik ve kamusal faydası olmalıdır. Ancak şu an hükümette gözlemlediğimiz kim müdür kim müsteşar olacak kavgası yaşandığıdır. İçlerinde bir yarış var, nitelik ve liyakata bakılmadan, kim Başbakan’a yakın ise o kişilerin müdür, müsteşar olarak atanması söz konusudur. Bu yüzden yazılanlara uygun hareket edilmesi gerek.”

Tarım Sektörü…

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları:

“Bunlar yuvarlak kelimeler ve her hükümet programında yer alan şeylerdir”

“2018 yılından kalan alacaklarımız var. Küçükbaş hayvancının 2018 Haziran beyanı 12 milyon 300 bin TL hala duruyor. Süt fiyatlarıyla ilgili çalışmalar da var. Süt fiyatları günü gününe ödenmekteydi. Süt konusunda alacağımız yok, rutin ödeniyor.

Doğal afetten oluşan hayvan ve ağıl tazminatları ödemesi de henüz yapılmadı.

2019 yılındaki küçükbaş ve büyükbaş hayvan doğrudan gelir desteği hala belirlenmedi, onu bekliyoruz.

Gelen hükümetle birlikte bunları yeniden görüşeceğiz. Süt fiyatları, destekler, yem fiyatları ve bundan sonraki tarım vizyonunu ortaya koyacaktır.

Bunlar yuvarlak kelimeler ve her hükümet programında yer alan şeylerdir. Aynı kelimeler tüm hükümet önemli olan yazıda kalmaması ve icraata dökülmesidir.

Bu programda yeni hiçbir şey yok. Kelimeler de yuvarlaktır, aynı hedefler geçmiş hükümette de vardı. Ne zaman nasıl gibi hiçbir açıklama yoktur. Bu noktada önümüzdeki gülerde görüşerek bazı şeyleri netleştireceğiz.”

Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle:

“Toplamda 35 milyon TL alacağımız var”

“Akaryakıt destekleri, tarımsal doğrudan gelir destekleri 13 milyon TL akaryakıt desteği, toplamda 35 milyon TL alacağımız var. Bunların büyük bir kısmı 2018 yılı hesap kapanışları ve 2019 hesap açılış destek kalemleridir. Henüz 2019 tarım destek kalemleri açıklanmadı, bekliyoruz. Mevcut destekler sürdürülebilir değildir. Bunlar arttırılmalı. Gelen hükümet de bu bütçeyle tarımı sürdürmeyi planlıyorsa bu bir hayaldir. Tarımın tüm alnında, tüm üretim sektöründe girdi maliyetleriyle bu şekilde sürdürülmesi mümkün değildir. Elbette tüm bunları yeniden konuşacağız. İnşallah kırsalı düşünen, yük olarak görmeyen, köylünün huzurlu şekilde üretim olanağı yapmasına fırsat verir. Arpa ve buğday fiyatları da henüz ortaya konmadı, bunun da hızlı bir şekilde belirlenmesi ve açıklanması gerekmektedir.”

Maliye ve Ekonomi…

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber:

“Yönetmek özne olduğunuz yerde daha kolay olur, bunu geçmiş hükümette öğrenmiştik”

“Programların, oradaki süslü kelimelerin bir anlamı yok. Ekonomik olarak üreten bir kitle olarak, icraatı takvimleyen ve somut adımların atılacağı, tüm alanlarda somut ve hızlı şekilde bir sonuç görmek istiyoruz. Bu protokolle ilgili hükümete açık bir şans bırakıyoruz, yeter ki icraat yapsınlar. Para gelecek para gidecek, gelmezse şöyle böyle olacak, ‘cek’ ve ‘caklar’a bağlı kalmak istemiyoruz. Tüm kesimlerle, ekonomik örgüt ve üreticilerle oturup konuşsunlar. Ekonominin kalkınmasın yolu buradan geçer. Yönetmek özne olduğunuz yerde daha kolay olur, bunu geçmiş hükümette öğrenmiştik. Zor da olsa ayakta durmanın yollarını bulduk ve yürütmeye çalışıyorduk. Bu sonlandırıldı, yeniden işte para geliyor denilmeye başlandı. Yine de yeni hükümete açık bir şans verip, topluma hissettirilecek icraatlar istiyoruz.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik…

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Genel Başkanı Hasan Felek:

“Ülke sorunlarına çözüm getirecek bir program olarak görülmüyor”

“Programın tümü gerçekçi değil. Zaten tüm programlarda, en güzelini de yazsalar pratikte veya yaşamın içinde bunun karşılığı yoktur. AB altında iki devletli gerçekçi olmayan bir görüş var. Federasyonun tek ve gerçekçi olduğu tezi inkar ediliyor.

Genel anlamda özelleştirilmeler konusunda adımlar atılacağı satır aralarında veriliyor zaten. Elektrik dairesi ve limanlarla ilgili yaklaşım, tepki çekmemesi için ortaya atılan model buna örnek. Ercan’ın durumu ortada iken şimdi bu çarpık özelleştirmelerin yenileri yaratılmaya çalışılacak. İş yaşamına yönelik ciddi bir açılım yok. Bir türlü hayata geçmeyen yasalar bu programda da yer aldı. Çalışma yaşamıyla ilgili yasalar muallâkta ve ortada. Çalışanların yüzde 80’ini ilgilendiren konulara hükümet programında hiç değinilmedi. Genel anlamda ülke sorunlarına çözüm getirecek bir program olarak görülmüyor.”

Eğitim…

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil:

“Geçmiş programın aynısı gibi. Yazılanların dışında birtakım yaptırımların olması gündemde…”

“Ciddi bir değişim yok. Geçmiş programın aynısı gibi, hiçbir farkı yok. Yeni bir açılım ön görülmüyor. Gizli ajandalarda yazılı olanlar da var. Hala sultan ilahiyat kolejinin doğrudan Türkiye’ye eğitim bakanlığına bağlanması ön görülüyor, böyle bir iddia var ama ne derece doğrudur bilemiyorum. Yazılanların dışında birtakım yaptırımların olması gündemdedir. Bakanla da görüştük, en acil konu okulların altyapı ihtiyaçlarıdır. Acilen okula ihtiyacımız var. Mağusa, Girne, Yenikent Gönyelide yeni okul binalarına ihtiyaçlarımız var. En acil sorunumuz budur.”

Turizm…

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Erkan Kilim:

“Programdaki bazı maddeler detaylı çalışılacak, bekleyip göreceğiz”

“Önyargılı olmak istemiyoruz, hükümet güvenoyu alıp çalışmaya başlasın, acil taleplerimiz olacak. Turizm için öncelikle tanıtım stratejisi ortaya çıkmalıdır. Bu yönde turizm sektörü ile birlikte hareket edilmesi ve tanıtımların başlaması kaçınılmazdır. Hükümet programında genel olarak tanıtım deniliyor. Bu konuyu ciddi olarak çalışmamız gerek. Programdaki bazı maddeler detaylı çalışılacak, bekleyip göreceğiz. Çalışmalara başlayalım, ardından süreci değerlendirelim. Umarım iyi bir ekip çalışması yaparız. Gelen hükümetin yanındayız, yeter ki bizim tecrübemize değer versinler, danışsınlar, bizler bu ülkenin turizmini ayağa kaldırmaya hazırız.”

Sağlık…

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut:

“Toplumsal işbirliği ile hareket edilmesini istiyoruz”



“Programı okudum, somut bir çözüm önerisi ya da ayrıntı yerine, yıllardır dile getirilen öneriler var. Tüm bunların nasıl hayata geçeceğini göreceğiz. Biz birlik olarak üstünde durduğumuz meselerin cevaplarını ararız. Şöyle ki; insan işgücü, hekim, ilaç temini, hemşire açığı, teknik gelişim, teknik personel, altyapı, cihaz sayısı, yatak kapasitesinin eksikliği, kamu hastanelerin de özel hastanelerin de çağdaş bir yapıda gelişimi, otomasyon sisteminin kurulması, gıda güvenliği ve çevresel faktörler gibi kamudaki sağlık sorunlarını her zaman dile getiriyoruz. Bunun yanında yasaların güncellenmesi önemlidir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için umarız gerçekçi çalışmalar yapılır. Toplumsal işbirliği ile hareket edilmesini istiyoruz. Bunları sürekli söylüyoruz.”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Ahmet Varış:

“Herkes sorunların ne olduğunu biliyor, önemli olan çözüme ulaşmak”

“Sağlıkla ilgili hedefler, önceki programlarla benzerlik gösteriyor. Yıllardır verilen sözler ve programlar var, burada yeni bir açılım yok. Yıllardır dile getirilen sorunlar var. 112’nin bir bütün olarak yapılandırılması yer alıyor. Önceden de hayata geçirilmeye başlanmıştı ama uygulanamamıştı, umarız şimdi başarılı olur. Eski hükümetler zamanında başlatılan otomasyon sistemi de giderek geliştirilmişti, daha da geliştirileceği söyleniyor. Herkes sorunların ne olduğunu biliyor, önemli olan çözüme ulaşmak.”