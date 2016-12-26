Eren ŞİŞİK

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Yıldızlar Ligi’nde şampiyonlar belirlendi. Erkeklerde Esentepe, kızlarda da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) rakiplerini mağlup ederek şampiyon oldu. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan final maçlarında seride 1-0 önde olan iki ekip, maçlarını kazanarak serileri 2-0 yaptı ve şampiyonluk ipini göğüsledi.

UKÜ yine şampiyon

İlk final maçı Yıldız Kızlar Ligi’nde oynandı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile UKÜ arasında oynanan final maçını 20-15 kazanan UKÜ takımı seriyi 2-0’a getirdi ve şampiyon oldu. UKÜ takımında Gülem Atay 8 golle maçın en skorer ismi olurken, Esra Şahin de 6 golle galibiyette önemli rol oynadı. YDÜ’nün en skorer ismi ise 6 gol atan İrem Çeler oldu. UKÜ aldığı şampiyonlukla Yıldızlar Ligi’ndeki şampiyonluk serisini sürdürdü.

Esentepe bambaşka

Kızlar finalinin ardından Yıldız Erkekler Ligi finaline geçildi. Esentepe ile YDÜ’yü karşı karşıya getiren final karşılaşmasında kazanan 28-23’lük skorla Esentepe takımı oldu. Esentepe aldığı galibiyetle seriyi 2-0’a getirdi ve şampiyon olmayı başardı. Esentepe takımında Egecan Açıkportal attığı 11 golle galibiyette önemli rol oynarken, Emre Mutlu 7, Şükrü Erdoğan da 6 golle maça katkı koydu. YDÜ’de en skorer isim attığı 11 golle Arda Kahraman oldu.

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YDÜ 15-20 UKÜ

SALON: Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu

HAKEMLER: Murat Özyay, Varol Baykara

YDÜ: Özlem Balabanbaş, Begüm Bağlı, İrem Çeler (6), Nisanur Bes, Hicran Demir (1), Kardelen Sucuoğlu (1), Birsen Yaşlı, Büşra Yıldız (3), Duygu Geyik, Leyla Halvacı, Latife Akıncı (4), Zehra Yıldız, Melisa Merve Erdem, Melisa İsimtekin, Sıla Ateş

UKÜ: Fatmanur Irmak, Mercan Atay (2), Gülem Atay (8), Melisa Çamlı (4), Hayat Atay, Esra Şahin (6), Biray Çağla Torman, Özlem Atay, Rüya Dağlı, Sibel Yaşar, Hilal Sayıner

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ESENTEPE 28-23 YDÜ

SALON: Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu

HAKEMLER: Mehmet Ünalmış, Tolga Kınacı

ESENTEPE: Fatih Karal (2), Kürşat Çil (2), Emre Mutlu (7), Şahin Erdoğan, Cemali Aktaş, Osman Erdoğan, Halit Çulcu, Şükrü Erdoğan (6), Egecan Açıkportal (11), Hüseyin Deynekli, Doğukan Karal, Batıhan Güneş, Kemal Takatuka

YDÜ: Mert Göksu, Kaan Oytun, Cahit Fırtınaer, İlkcan Çomunoğlu (1), Süleyman Gündüz (2), Tuğberk Soyer, Birol Ay (3), Cemil Kanat, Berkem Darbaz , Ali Arda Pampuroğulları (1), Cemil Topal, Arda Kahraman (11), Süreyya Üzgüner (5), Doğukan Baysal, Mert Alıcı, Ahmet Üney Bensel