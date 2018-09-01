Hentbolda transfer başlıyor

KKTC Hentbol Federasyonu 2018-2019 sezonu lisans vize, transfer ve kiralık transfer döneminin Eylül 2018 ayında başlayacağını duyurdu. Federasyon resmi internet sayfasından yapılan açıklamada kulüplerin vize, transfer ve kiralık transfer işlemlerini belirtilen tarihler arasında yaptırmaları gerektiği belirtildi. Vize süresinin 1-30 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacağı belirtilen açıklamada, transfer döneminin 1-15 Eylül 2018 tarihleri arasında yer alacağı, kiralık transfer döneminin ise 17-21 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacağı belirtildi. Federasyonun resmi sitesinde ayrıca belirtilen dönemler için yapılacak işlemlerin ücretleri de duyuruldu.