Hentbolda play-off programı açıklandı

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Genç Kadınlar Ligi’nde play-off programı açıklandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre ilk maçlar bugün, ikinci maçlar ise 11 Şubat’ta oynanacak.

Bugün oynanacak karşılaşmalarda saat 18.00’de başlayacak maçta Şahlan ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımları kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak. Aynı saatte UKÜ Arena’da ise Darbaz ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımları kozlarını paylaşacak.

Genç Kadınlar Ligi’nde play-off ikinci maçları ise 11 Şubat Cumartesi oynanacak. Sabah saat 10.00’da başlayacak maçta YDÜ ile Darbaz, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda, 11.00’de ise UKÜ ile Şahlan, UKÜ Arena’da karşı karşıya gelecek.