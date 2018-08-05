Hentbolda kurullar tamam

KKTC Hentbol Federasyonu’nda başkan Mustafa Akyön’ün istifasının ardından göreve tek aday olarak müracaat eden Bahadır Ayhan’ın Olağanüstü Genel Kurul’da oy birliği ile başkan seçilmesinin ardından önceki gün de kurullarının seçimi için tüzük gereği genel kurul gerçekleşti.

Ceza Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu’na onay veren üye kulüplere yönetim kurulu listesini de açıklayarak kulüplerle tanıştıran Bahadır Ayhan, ekibi ile birlikte resmen göreve başladı.

Genel Kurulda üyelere hitaben konuşma yapan Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan, “İlk hedefimiz federasyonu çağdaş ve modern bir tüzüğe sahip olmasını sağlamak olacak. Tüzük değişikliği üzerinde yaklaşık 3 haftadır çalışma yapıyorum. Alanında uzman ve bilgi sahibi arkadaşlarımızla, uluslar arası federasyonlardan örnekleri değerlendirerek ülkemiz Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na uygun olacak şekilde sıfırdan tüzük hazırlığı içerisindeyiz” dedi.

Eylül ayında yapılacak Olağan Genel Kurul’dan önce üye kulüplerle yeni tüzük taslağını paylaşacağını açıklayan Bahadır Ayhan, kulüplerden gelecek değişiklik ve diğer önerileri de dikkate alarak genel kurulda yeni tüzüğü oylamaya sunma düşüncesinde olduğunu belirtti. Hentbolda yeni dönemde görev alacak isimler şöyle:

Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu

Bahadır Ayhan - Başkan

Yener Sarp - Asbaşkan

Ediz Arıkan - Genel Sekreter

Kemal Özekmekçi - Mali İşler Sorumlusu

Nilüfer Aydın - Disiplin Sorumlusu

Kezban Çağaloğlu - Dış İlişkiler Sorumlusu

Naciye Maraşlı - Sosyal İşler Sorumlusu

Ahmet Özsoy - Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

Ahmet Erman Karagöz - Yönetim Kurulu Üyesi

Emine Boytam - Yönetim Kurulu Üyesi

Şahin Kopça - Yönetim Kurulu Üyesi

Halil Özgem - Yönetim Kurulu Üyesi

Ceza Kurulu

Cemre Günsel (Başkan)

Çağan Ilgar

Murat Şair

Ömer Akama

Mehmet Senal Can

Tuğçin Gül

Merkez Hakem Kurulu

Ediz Arıkan - Başkan

Mehmet Öksüzoğlu

Ertaç Başar

Gürdal Paşa

Soykan Menteşoğlu