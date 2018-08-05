Hentbolda kurullar tamam
KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan yönetim ve diğer kurullarını genel kurula sundu ve üye kulüplerden onay aldı
KKTC Hentbol Federasyonu’nda başkan Mustafa Akyön’ün istifasının ardından göreve tek aday olarak müracaat eden Bahadır Ayhan’ın Olağanüstü Genel Kurul’da oy birliği ile başkan seçilmesinin ardından önceki gün de kurullarının seçimi için tüzük gereği genel kurul gerçekleşti.
Ceza Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu’na onay veren üye kulüplere yönetim kurulu listesini de açıklayarak kulüplerle tanıştıran Bahadır Ayhan, ekibi ile birlikte resmen göreve başladı.
Genel Kurulda üyelere hitaben konuşma yapan Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan, “İlk hedefimiz federasyonu çağdaş ve modern bir tüzüğe sahip olmasını sağlamak olacak. Tüzük değişikliği üzerinde yaklaşık 3 haftadır çalışma yapıyorum. Alanında uzman ve bilgi sahibi arkadaşlarımızla, uluslar arası federasyonlardan örnekleri değerlendirerek ülkemiz Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na uygun olacak şekilde sıfırdan tüzük hazırlığı içerisindeyiz” dedi.
Eylül ayında yapılacak Olağan Genel Kurul’dan önce üye kulüplerle yeni tüzük taslağını paylaşacağını açıklayan Bahadır Ayhan, kulüplerden gelecek değişiklik ve diğer önerileri de dikkate alarak genel kurulda yeni tüzüğü oylamaya sunma düşüncesinde olduğunu belirtti. Hentbolda yeni dönemde görev alacak isimler şöyle:
Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu
Bahadır Ayhan - Başkan
Yener Sarp - Asbaşkan
Ediz Arıkan - Genel Sekreter
Kemal Özekmekçi - Mali İşler Sorumlusu
Nilüfer Aydın - Disiplin Sorumlusu
Kezban Çağaloğlu - Dış İlişkiler Sorumlusu
Naciye Maraşlı - Sosyal İşler Sorumlusu
Ahmet Özsoy - Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
Ahmet Erman Karagöz - Yönetim Kurulu Üyesi
Emine Boytam - Yönetim Kurulu Üyesi
Şahin Kopça - Yönetim Kurulu Üyesi
Halil Özgem - Yönetim Kurulu Üyesi
Ceza Kurulu
Cemre Günsel (Başkan)
Çağan Ilgar
Murat Şair
Ömer Akama
Mehmet Senal Can
Tuğçin Gül
Merkez Hakem Kurulu
Ediz Arıkan - Başkan
Mehmet Öksüzoğlu
Ertaç Başar
Gürdal Paşa
Soykan Menteşoğlu